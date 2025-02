A Napoli Miano controlli su esercizi commerciali e viabilità

Attività della Polizia Locale svolta con il coinvolgimento dell’ASL e dell’Ispettorato territoriale del lavoro

Controlli straordinari su esercizi commerciali e sul rispetto delle norme in materia di circolazione stradale sono stati condotti a Miano dall’Unità Operativa Secondigliano della Polizia locale, con le Unità Operative IAES – Ambientale e Veicoli Abbandonati, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza Scampia.

In particolare in via Don Guanella, via Miano e via Madonna dell’Arco sono state accertate violazioni in ambito igienico-sanitario, ambientale e amministrativo, con la conseguente irrogazione di sanzioni e, in un caso, della sospensione immediata dell’attività per rischio igienico-sanitario.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato la mancata esibizione di documentazione HACCP, l’assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari e la mancata raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel corso delle verifiche è stata disposta la sospensione di un’attività per la presenza di lavoratori impiegati senza la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro, un altro esercizio è stato diffidato a regolarizzare la propria posizione per mancata comunicazione della variazione del legale rappresentante.

Parallelamente, nell’ambito delle operazioni di controllo sulla viabilità, sono state elevate sei sanzioni per sosta irregolare, con la rimozione di cinque autoveicoli e due motocicli in stato di abbandono. È stata inoltre accertata e sanzionata un’occupazione abusiva di suolo pubblico in via Miano.

L’attività si è svolta con il coinvolgimento dell’ASL e dell’Ispettorato territoriale del lavoro per le verifiche di rispettiva competenza.