A Napoli la seconda Conference Campania Malattie Croniche 2023

Il 16 giugno riflettori accesi sulla fibromialgia

Tutto pronto a Napoli per la seconda Conference Campania Malattie Croniche 2023 in programma domani 16 giugno alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Napoli, in via Verdi.

Una conferenza che accenderà i riflettori anche sulla trasparenza dei fondi richiesti dalle singole Regioni e sugli eventuali programmi messi a punto dalle stesse per la diagnosi precoce, l’avvio di percorsi di presa in carico multidisciplinare dei pazienti con fibromialgia e l’individuazione dei centri specializzati sul territorio per la cura della patologia.

Una conferenza organizzata dall’Associazione AISF Campania, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, e da Cittadinanzattiva Campania dove, proprio quest’ultima, si è attivata eseguendo un’indagine civica per l’impiego e la destinazione dei fondi, ripartiti dal Governo e destinati alle Regioni, dedicati allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

Ad oggi, purtroppo, sottolineano gli attivisti Cittadinanzattiva Campania, la Regione Campania non ha dato risposte esaustive e quindi l’AISF Campania, a distanza della prima conferenza che c’è stata lo scorso anno, si è resa promotrice di fare trasparenza sul riparto e sull’utilizzo di questi fondi alla presenza di diversi reumatologi di tutte le province campane.

Afferma Carminuccia Marcarelli, Referente AISF Campania:

L’indagine condotta da Cittadinanzattiva nel 2022 e nei primi mesi di quest’anno evidenzia che c’è ancora molto da fare per dare risposte concrete ai bisogni di salute delle persone affette da fibromialgia e dei loro familiari e garantire un equo accesso alle cure e in maniera uniforme su tutto il territorio. Ci auguriamo che con questa conferenza di venerdì 16 giugno si faccia chiarezza su tutto e ci arrivino risposte certe.

Infine, la referente regionale, evidenzia:

Grazie a Fibromyapp sto facendo consulenza legale da tutta Italia, online naturalmente, e le persone che ho ascoltato mi hanno tutte evidenziato la difficoltà nell’ambito lavorativo per gestire la patologia e la carenza di tutela del lavoratore. Necessita urgentemente la presa in carico della patologia e anche una tutela nell’ambito lavorativo.

Ad aprire i lavori venerdì saranno i saluti istituzionali ‘Istituzioni a Confronto’: Vincenza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli; Loredana Raia, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania; Vincenzo Santagada, Assessore alla Salute del Comune di Napoli; Immacolata Troaniello, Presidente Ordine Avvocati di Napoli; Fulvio Fucito, Gruppo Consiliare ‘Manfredi Sindaco’ e Sunny De Vita, Cittadinanzattiva Napoli Ovest e Cerchio delle Donne.

Modera Silvana Di Martino, giornalista scientifico e nutrizionista.

Alle ore 15:30 ‘Il ruolo fondamentale delle associazioni in ambito sanitario e sociale’, tavola rotonda ‘I diversi punti di vista’: Lorenzo Latella, segretario di Cittadinanzattiva Campania; Tiziana Nicoletti, Responsabile del Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici; Giusy Fabio, Vice Presidente Nazionale AISF Odv, il ruolo di AISF nella gestione della fibromialgia ed infine Carminuccia Marcarelli, avvocato in diritti sociali e di Fibromyapp, Referente AISF Odv Campania.

Seguirà poi una tavola rotonda ‘La presa in carico multidisciplinare della fibromialgia. L’esperienza dei clinici‘ dove interverranno: Enrico Tirri, Reumatologo – Direttore della UOSD di Reumatologia dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli; Paolo Moscato, Reumatologo e referente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno; Maria Grazia Ferrucci, Reumatologa e Direttore ff UOC di Reumatologia dell’Ospedale ‘San Pio’ di Benevento; Mariangela Atteno, dirigente medico dell’UOC di medicina interna, ambulatorio di reumatologia AORN ‘Moscati’ di Avellino; Giovanni Italiano, dirigente medico dell’UO Medicina Interna AOC Caserta; Anna Maria Bellizzi, Direttore dell’UOC Medicina interna dell’Ospedale Sant’Ottone di Ariano Irpino; Simona Spagnuolo, psicologa psicoterapeuta Certified Transactional Analyst, I gruppo di ascolto Aisf; Rosario Persico, psichiatra e neurologo già dirigente del PSDC dell’Ospedale del Mare e dirigente medico legale INAIL Vr1 ed infine Silvana Di Martino, nutrizionista e giornalista scientifico.

Intorno alle ore 18:00 è previsto il dibattito e a seguire le conclusioni affidate a Giusy Fabio, Vicepresidente dell’AISF Odv.

Intanto la organizzazione evidenzia che la partecipazione a questa importante giornata è libera e gratuita e che bisogna comunque prenotarsi alla mail: aisfnapoli2021@libero.it.