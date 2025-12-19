A Napoli la prima misura economica per donne vittime di violenza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un passo concreto nella lotta alla violenza di genere: il Comune di Napoli, attraverso l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, annuncia la prima applicazione operativa del Protocollo ABI – OSL, con la presa in carico di una pratica di sospensione del mutuo a favore di una donna vittima di violenza.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Rete dei Centri Antiviolenza cittadini, la Coordinatrice del CAV, Rosa di Matteo, i CAV aderenti alla Rete e l’Agenzia Banca Intesa San Paolo di Casalnuovo.

Il Protocollo, sottoscritto il 24 novembre 2025 tra Associazione Bancaria Italiana, ABI, e le Organizzazioni Sindacali del settore del credito – FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN – in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, introduce misure concrete per rafforzare la tutela economica delle donne vittime di violenza, prevedendo:

L’Assessore Emanuela Ferrante ha dichiarato:

Il sostegno economico è una leva fondamentale per garantire autonomia, sicurezza e autodeterminazione alle donne che subiscono violenza.

Questa prima applicazione del Protocollo dimostra che la sinergia tra istituzioni, servizi territoriali e sistema bancario può trasformare le parole in azioni concrete.

Il Comune di Napoli e la Rete dei CAV cittadini sono impegnati a garantire politiche pubbliche integrate e strutturate, capaci di contrastare la violenza di genere non solo sul piano sociale e culturale, ma anche su quello economico, favorendo percorsi di libertà e protezione.