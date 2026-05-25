A Napoli ‘La Notte dei Leoni’: limitazioni vendita bevande

Ordinanza in vigore il 26 maggio presso lo stadio Maradona e zone limitrofe

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’evento di solidarietà ‘La Notte dei Leoni’, in programma domani sera, martedì 26 maggio, presso lo stadio Diego Armando Maradona, dalle ore 14:00 di domani fino alla mezzanotte sarà in vigore il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale.

Il provvedimento è stato adottato al fine di garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

La commercializzazione di bevande sarà consentita solo in bicchieri di plastica leggera o carta, sia all’interno dello stadio che presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree intorno allo stadio.

Ordinanza