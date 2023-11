Il servizio della web TV del Comune di Napoli

A Palazzo Reale l’incontro UNESCO ‘Naples Conference on Cultural Heritage in the 21st century’: 194 rappresentanti ed esperti degli Stati membri per riflettere sul patrimonio culturale materiale e immateriale, con grande attenzione sul tema della sostenibilità e sulle relazioni tra cultura e natura.