A Napoli incontro Donne in gioco: un calcio agli stereotipi di genere

In programma il 17 novembre al Teatro Trianon – Viviani

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Teatro Trianon – Viviani ospiterà un incontro dedicato alla riflessione sugli stereotipi di genere nello sport, con particolare attenzione al calcio femminile.

L’iniziativa prende spunto dal cortometraggio ‘Marta vuole giocare’, pluripremiato al Giffoni Film Festival 2025, per avviare un dialogo costruttivo su inclusione, pari opportunità e rappresentazione delle donne nello sport.

L’evento rientra nel progetto educativo ‘Coscienza Comune’, promosso dalla Consulta delle Elette e dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Napoli, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, l’Ufficio di Garanzia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Dipartimento di Studi Umanistici, il Teatro Trianon Viviani e la Consulta dei Giovani di Napoli.

Programma degli interventi:

Marisa Laurito, Direttrice Artistica del Teatro Trianon – Viviani;

Matteo Quarta, regista del cortometraggio ‘Marta vuole giocare’;

Guido Massimo Calanca, produttore del corto;

Francesca Marone, docente dell’Università degli Studi Federico II;

Alessandra Nencioni, ex calciatrice e Club Manager del Napoli Women.

L’incontro rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico e realtà sportive, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura di rispetto e parità di genere.