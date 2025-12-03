A Napoli in mostra le sperimentazioni artistiche di Joan Miró

La rassegna presenta il suo rapporto con grafica, parola e le tecniche di stampa

Le sperimentazioni artistiche del pittore catalano, protagoniste della mostra ‘Joan Miró: per poi arrivare all’anima’ alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta di Napoli, si presentano tra le più interessanti attrazioni culturali e artistiche del periodo natalizio nel capoluogo campano.

La rassegna, che aprirà al pubblico sabato 5 e durerà sino a Pasqua 2026, è organizzata da Navigare srl, e curata da Achille Bonito Oliva con Vittoria Mainoldi.

L’esposizione propone un viaggio attraverso la ricerca espressiva dell’artista di Barcellona, soffermandosi sul suo rapporto con la parola, la grafica e le diverse tecniche della stampa, con oltre 100 opere provenienti da collezioni private, tra litografie, acqueforti e acquetinte, realizzate tra il 1950 e il 1981.

Il curatore Achille Bonito Oliva ha dichiarato:

Una mostra nella quale viene esaltato la libertà espressiva del pittore catalano Joan Mirò. Un artista felicemente indeciso su tutto, con un linguaggio che non si ferma davanti a niente e a nessuno e che fonda una doppia valenza dell’artista: il nomadismo culturale e l’eclettismo stilistico. Mirò è un artista disinibito totalmente e costruttivo che, alla fine, ci lascia un linguaggio che resta nella storia perché frutto di una misura che lui riesce a dare alle forme che realizza.

Il curatore ha poi concluso con un paragone:

Mirò lo possiamo definire un po’ un napoletano, dopotutto Barcellona è come Napoli, l’artista, vivendo in una città che non ha perbenismo e non gioca sulla retorica della speranza, è instabile come un partenopeo. La sua è un’arte di grande elaborazione, frutto di una profonda analisi interna, non manda messaggi, esprime la sua visione che il pubblico deve interpretare, rielaborare e far sua.

Sette le aree tematiche del progetto espositivo: ‘Miró e il mondo dell’editoria’, che evidenzia l’interazione tra arti visive e letteratura, il ruolo del libro come spazio di sperimentazione e la democratizzazione dell’arte attraverso la stampa e i libri d’arte; ‘Mirò litografo’, con l’importanza della litografia come mezzo di invenzione artistica e la sua evoluzione nei volumi ‘Lithographe I’ e ‘Lithographe II’.

La terza area tematica, ‘Femmes, Oiseaux, Personnages’, vede la presenza della figura femminile, della natura, in particolare gli uccelli, e dei ‘Personnages’, ovvero creature ibride e universali.

Nella quarta area, ‘Scrittori, Artisti, Amici’, si evidenziano i rapporti con poeti, scrittori, artisti e l’importanza della dimensione collettiva e relazionale nel suo percorso creativo, mentre in ‘Musica e teatro’, il focus è l’interesse per le sperimentazioni musicali e teatrali, le collaborazioni con musicisti e la realizzazione di copertine discografiche.

La parte dedicata a Ubu Roi si compone delle litografie dedicate al celebre personaggio creato da Alfred Jarry e, infine, con ‘Parole e segni’ si racconta il linguaggio visivo come forma di poesia, l’uso di segni e simboli come alfabeto personale e la libertà interpretativa lasciata allo spettatore.

Tra le principali opere esposte, si distinguono le litografie a colori ‘Centenario Mourlot’ 1953, riferimento fondamentale per la collaborazione tra Joan Miró e la storica stamperia Mourlot; ‘Serie II, blu e rosso’, 1961, esempio della ricerca cromatica e gestuale di Miró negli anni Sessanta. ‘Los vigias (Les guetteurs)’, 1964, opera di grande formato e impatto visivo; ‘Midi le trèfle blanc’, 1968, acquaforte acquatinta a colori, rappresenta la sperimentazione di Miró con le tecniche incisorie, e ‘Oda a Joan Miró’, 1973, omaggio all’artista e sintesi della sua poetica

. Tra le numerose opere, anche riproduzioni di copertine di libri, cataloghi di mostre e copertine di LP illustrate da Joan Miró.

La rassegna, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, del Consolato di Spagna e dell’Instituto Cervantes e della collaborazione di Lapis Museum, si svolge con l’approvazione delle opere da parte dell’Estate Joan Mirò.

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 19:30; sabato, domenica e festivi: 9:30 – 20:30.

Costo biglietto intero: giorni feriali 13 euro; fine settimana e festivi 15 euro.

Vendita online: ticketone.it.

Info: www.navigaresrl.com