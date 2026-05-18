A Napoli il Forum Nazionale della Biodiversità 2026

Dal 19 al 21 maggio alla Federico II un importante momento di confronto scientifico e istituzionale rivolto al futuro

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà il Forum Nazionale della Biodiversità 2026, promosso dal National Biodiversity Future Center – NBFC, con il coinvolgimento del Centro Nazionale Agritech.

Con più di trecento partecipanti e quasi 200 interventi, l’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto scientifico e istituzionale sui risultati conseguiti nell’ambito dei Centri Nazionali finanziati dal PNRR e sulle prospettive future della ricerca e dell’innovazione per la tutela, il monitoraggio e la valorizzazione della biodiversità.

Il Forum offrirà l’occasione per fare il punto sui principali traguardi scientifici, tecnologici e applicativi raggiunti in questi anni, favorendo il dialogo tra comunità scientifica, istituzioni, giovani ricercatori, stakeholder e rappresentanti della società civile.

In tale contesto, il contributo congiunto di NBFC e Agritech consentirà di evidenziare le connessioni tra biodiversità, sostenibilità dei sistemi agroalimentari, gestione delle risorse naturali e sviluppo territoriale.

Il Forum sarà l’occasione per dare rilievo al ruolo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che, attraverso le proprie competenze scientifiche e le attività sviluppate nei progetti PNRR, conferma il proprio impegno nella promozione di una ricerca interdisciplinare orientata all’impatto, in particolare nei settori della biodiversità, dell’agricoltura sostenibile, dell’innovazione tecnologica e della transizione ecologica.

Inoltre, la partecipazione di personalità del mondo della ricerca, delle istituzioni e della società civile arricchirà il confronto, rafforzando il valore del Forum come spazio aperto di dialogo sui temi della biodiversità, della sostenibilità e del futuro dei territori.

Attraverso sessioni scientifiche, tavole rotonde e momenti di networking, il terzo appuntamento del Forum si propone come una piattaforma nazionale di restituzione e visione strategica, volta non solo a presentare i risultati raggiunti, ma anche a delineare le future traiettorie di collaborazione tra i Centri Nazionali PNRR e il sistema della ricerca italiana.

Il programma del congresso è consultabile al sito web: https://www.forumnbfc2026.it/.