A Napoli il convegno ‘Termografia ad infrarossi’

In programma il 5 luglio a Palazzo Alabardieri

AIPnD organizza il Convegno ‘Termografia a infrarossi’ che si terrà venerdì 5 luglio 2024 a Palazzo Albardieri, 38, a Napoli.

La giornata di studio tratta lo stato dell’arte in termini di metodi, certificazione del personale, utilizzi tradizionali e protocolli innovativi della termografia all’infrarosso, quale tecnica non distruttiva per la diagnosi, il monitoraggio e il controllo di strutture e processi nei suoi principali settori di applicazione.

Il convegno è organizzato da AIPnD, Associazione Italiana Prove non Distruttive di Brescia e gode del sostegno Gold Sponsor di Ingegni srl e Gadget Sponsor di NDI TEC srl e del patrocinio di ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico; di CIPND, Centro Italiano di Coordinamento per le prove non distruttive; di CIFI, Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani; di SIS NIR, Società Italiana di Spettroscopia NIR e SOL PER NOCTEM, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

I relatori della giornata di studio:

Ezio Tuberosa, IREN Energia SpA, Presidente AIPnD e CICPND;

Antonello Tamburrino Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Presidente Consiglio Scientifico AIPnD e ECNDT2026;

Michael Reggiani Segretario Generale AIPnD e Direttore Generale CICPND;

Bruno Moscariello Ingegni Srl, Coordinatore Commissione di Studio AIPnD Termografia IR, Civile ed Industriale – Ambiente ed efficientamento;

Monica Volinia Politecnico di Torino, Dipartimento Architettura e Design, Consigliere AIPnD;

Massimo Prencipe NDI TEC Srl, Socio AIPnD.

Programma convegno