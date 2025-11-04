A Napoli il convegno ‘Città e Mare: Paesaggi del Rischio’

L’evento è in programma il 5 novembre nella Chiesa di San Severo al Pendino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, mercoledì 5 novembre, dalle 9:30 alle 17:00, nella Chiesa di San Severo al Pendino, si terrà l’evento ‘Città e Mare: Paesaggi del Rischio’, una giornata di studio e confronto dedicata alla resilienza dei paesaggi costieri, nell’ambito del progetto MIRACLE – Multi-risk Integrated Resilience Approach for Coastal Landscapes and Environments, finanziato dal PNRR.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, DiARC, e dall’Università IUAV di Venezia, vedrà la partecipazione del Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, di rappresentanti istituzionali, accademici, esperti e studenti, con l’obiettivo di approfondire le sfide legate ai rischi ambientali e urbani lungo le coste.

L’evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle strategie di adattamento e pianificazione urbana in risposta ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, con un focus particolare sul patrimonio costiero e urbano.

Programma