A Napoli il Concerto di Capodanno all’Auditorium Denza

Un inizio d’anno tra belcanto, danza e cultura

Napoli apre il 2026 con un appuntamento culturale di grande fascino ed eleganza.

Domenica 4 gennaio 2026, presso l’Auditorium Denza – Napoli, si terrà il Concerto di Capodanno – New Year Arts Gala, un evento unico nel suo genere che unisce musica lirica, danza d’epoca e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La manifestazione propone un’esperienza articolata e immersiva, pensata per offrire al pubblico non solo uno spettacolo, ma un vero e proprio percorso culturale ispirato all’eleganza della Belle Époque e del fin de siècle.

Il programma si apre alle ore 18:00 con una visita esclusiva al Museo Etrusco De Feis, luogo di straordinario valore storico e artistico, unico a Napoli e in Campania per importanza delle collezioni e dei reperti.

La visita è resa possibile per gentile concessione del Rettore dell’Istituto Denza, Padre Giuseppe Montesano, e rappresenta un’occasione rara di scoperta di un patrimonio poco conosciuto ma di grande rilievo culturale.

Alle ore 19:00 seguirà il Galà spettacolo in Auditorium, con un raffinato programma musicale che attraversa il belcanto lirico, il melodramma, l’operetta e le romanze da salotto.

Sul palco il soprano Olga De Maio e i tenori Lucio Lupoli e Luca Lupoli, accompagnati al pianoforte dalla Maestra Natalya Apolenskaja.

Accanto alla musica, le danze d’epoca fin de siècle in costume, a cura del gruppo Danzando nel Tempo e di Origami – Polo Didattico della Danza e del Movimento, sotto la direzione artistica dei Maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo, contribuiranno a ricreare l’atmosfera elegante dei grandi salotti tra Otto e Novecento.

La serata sarà presentata dall’attore Carmine Tremolaterra.

Il Concerto di Capodanno è promosso dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, in collaborazione con l’Associazione Primavera, con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Protezione Civile, e gode del patrocinio morale del Comune di Napoli.

Il contributo associativo è di €12, comprensivo di visita al museo, spettacolo e parcheggio interno.

Biglietti online:

https://youticket.it/buy_tickets/35258881c6a3a8fa1d69

Box Office: Galleria Umberto I – Napoli

Info:

339-4545044

393-3137982

noipernapoliart@gmail.com

www.noipernapoliart.it