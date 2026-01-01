A Napoli il Concerto di Capodanno all’Auditorium Denza

Un inizio d’anno tra belcanto, danza e cultura
Napoli apre il 2026 con un appuntamento culturale di grande fascino ed eleganza.
Domenica 4 gennaio 2026, presso l’Auditorium Denza – Napoli, si terrà il Concerto di Capodanno – New Year Arts Gala, un evento unico nel suo genere che unisce musica lirica, danza d’epoca e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
La manifestazione propone un’esperienza articolata e immersiva, pensata per offrire al pubblico non solo uno spettacolo, ma un vero e proprio percorso culturale ispirato all’eleganza della Belle Époque e del fin de siècle.
Il programma si apre alle ore 18:00 con una visita esclusiva al Museo Etrusco De Feis, luogo di straordinario valore storico e artistico, unico a Napoli e in Campania per importanza delle collezioni e dei reperti.
La visita è resa possibile per gentile concessione del Rettore dell’Istituto Denza, Padre Giuseppe Montesano, e rappresenta un’occasione rara di scoperta di un patrimonio poco conosciuto ma di grande rilievo culturale.
Alle ore 19:00 seguirà il Galà spettacolo in Auditorium, con un raffinato programma musicale che attraversa il belcanto lirico, il melodramma, l’operetta e le romanze da salotto.
Sul palco il soprano Olga De Maio e i tenori Lucio Lupoli e Luca Lupoli, accompagnati al pianoforte dalla Maestra Natalya Apolenskaja.
Accanto alla musica, le danze d’epoca fin de siècle in costume, a cura del gruppo Danzando nel Tempo e di Origami – Polo Didattico della Danza e del Movimento, sotto la direzione artistica dei Maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo, contribuiranno a ricreare l’atmosfera elegante dei grandi salotti tra Otto e Novecento.
La serata sarà presentata dall’attore Carmine Tremolaterra.
Il Concerto di Capodanno è promosso dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, in collaborazione con l’Associazione Primavera, con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Protezione Civile, e gode del patrocinio morale del Comune di Napoli.
Il contributo associativo è di €12, comprensivo di visita al museo, spettacolo e parcheggio interno.
Biglietti online:
https://youticket.it/buy_tickets/35258881c6a3a8fa1d69
Box Office: Galleria Umberto I – Napoli
Info:
339-4545044
393-3137982
noipernapoliart@gmail.com
www.noipernapoliart.it