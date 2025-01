A Napoli il 7° Railway Maintenance Meeting

L’evento ha avuto luogo al Circolo Canottieri

Riceviamo e pubblichiamo.

Trasporti ferroviari, asset nazionale strategico del Paese, e processi di manutenzione: se ne è discusso nel corso della VII edizione del Railway Maintenance Meeting, organizzato anche quest’anno a Napoli da AC Group Italia e Mantra presso il Circolo Canottieri.

All’incontro, dal titolo ‘Un processo di manutenzione migliore per veicoli migliori e per un servizio di trasporto migliore: obiettivo o esigenza?’, hanno partecipato esperti del settore di rilievo nazionale e internazionale, imprenditori e stakeholder del comparto, dai costruttori di veicoli ferroviari agli ECM e ai vertici di aziende di manutenzione e imprese ferroviarie.

Tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza di soddisfare le richieste di un mercato in continua evoluzione, con alcune azioni prioritarie come migliorare i processi di manutenzione, aumentare le performances e la produttività nel settore, ottimizzare tempi e risorse impiegate, ridurre i rischi e aumentare i livelli di sicurezza, informarsi e implementare le nuove tecnologie applicate al settore, approfondire e sviluppare i sistemi capaci di far progredire il comparto.

I delegati di ANSFISA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, presenti all’evento si sono focalizzati sul settore trasporti a guida vincolata – che comprende metro, tram – e in particolare sui nuovi decreti che hanno sancito il passaggio di competenza di questi esercenti da USTIF, Uffici speciali trasporti a impianti fissi, ad ANSFISA.

Il convegno ha rappresentato più in generale un’occasione di confronto a 360 gradi sulle sfide del settore ferroviario e un’opportunità di aggiornamento e crescita professionale per i partecipanti.

Fra i relatori sono intervenuti Pietro Maturano e Marco Pellerito, ANSFISA; Carmen Mauri, Daniele Fabbroni, Rosa di Micco e Giuseppe Simeoli, AC Group Italia; Alessandro Sasso, Mantra; Giorgio Colombo, Trenord; Giovanni Marco Springer, Trenitalia TPER; Paolo Cocozza, EAV; Rino Ciullo, MA Group; Emanuele Gandolfo, IIS; Francesco Grilli, Wabtec; Gianluca Tomei, Knorr Bremse, e Giuseppe Rizzi, Fermerci.

Carmen Mauri, Direttore generale di AC Group Italia, afferma:

Siamo orgogliosi di aver contribuito a organizzare nella splendida cornice del Circolo Canottieri Napoli un incontro sulla manutenzione nel trasporto ferroviario con i top player nazionali e internazionali. La nostra città si conferma sempre di più un punto di riferimento per gli stakeholders del settore.

Daniele Fabbroni, Direttore Operativo di AC Group Italia, spiega:

In un periodo di grande fermento, innovazione tecnica e cambiamenti legislativi il confronto tra tecnici è fondamentale per il miglioramento del processo di manutenzione e quindi di tutto il comparto del trasporto terrestre a guida vincolata.

Rosa di Micco di Athena aggiunge:

In un processo complesso come la manutenzione di veicoli di trasporto a guida vincolata, la competenza del personale è decisiva per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza.

Giuseppe Simeoli, Fenmerci in formazione, conclude: