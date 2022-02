A Napoli i luoghi del Sapere per la pace

Riceviamo e pubblichiamo.

Il cuore del centro storico di Napoli è ‘assediato’ dalle bandiere arcobaleno per la pace.

Dalla terrazza del Complesso di Santa Lucia al Monte accanto alla vigna di San Martino al Palazzo del Gaio Sapere in via Chiaia a due passi da Piazza Plebiscito: l’Università Suor Orsola Benincasa si è ‘schierata’ sul fronte della pace tappezzando di bandiere arcobaleno a sette colori tutte le sue sedi.

Dal Dipartimento di Scienze umanistiche nel Complesso di Santa Caterina da Siena nel cuore dei Quartieri spagnoli al Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione nella storica sede monumentale del Corso Vittorio Emanuele parte un unico e chiaro messaggio: i luoghi del sapere si debbono schierare per la pace.

L’allestimento è stato curato dal Centro University Press dell’Ateneo e ha visto coinvolte le ‘maestranze’ dell’Ateneo abitualmente dedite alla ‘cura’ del grande patrimonio culturale – musei, giardini, pinacoteche e tanto altro – dell’antica cittadella monastica di Suor Orsola.

Spiega il Rettore del Suor Orsola Lucio d’Alessandro:

Stavolta abbiamo voluto ‘prenderci cura’ di un indispensabile messaggio di pace ed anche di un messaggio di fiducia e di speranza, non solo per la popolazione ucraina così duramente colpita, ma anche per i nostri giovani universitari che proprio in questi giorni stanno uscendo, come tutti noi, da un periodo terribile che li ha privati della loro socialità, che li ha fatti addirittura temere per la propria vita e per quella dei loro cari, che li ha condizionati in tutti i comportamenti.

Proprio adesso, mentre con il ritorno della primavera e la riduzione dei contagi, si fa più intensa la presenza degli studenti nelle aule universitarie, le televisioni e i media di tutto il mondo rilanciano senza interruzione nella vita di questi giovani desiderosi di tornare alla normalità, un nuovo e più terribile terrore: lo spettro della guerra che in Europa non compariva da molti decenni, quella guerra che le generazioni attuali del nostro Paese non hanno di fatto conosciuto, quella guerra che si presenta minacciosa ai confini dell’Unione Europea e dentro il cuore dell’Europa geografica e politica.