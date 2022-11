A Napoli e in mondovisione sorteggio pool Campionati Europei pallavolo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Campionati Europei Femminili e Maschili 2023 di pallavolo.

Ha dichiarato il Sindaco Manfredi:

Noi abbiamo fortemente voluto questo sorteggio in città perché Napoli purtroppo, non avendo ancora un palazzetto omologato per la pallavolo a livello internazionale, non ha potuto ospitare delle partite.

Però abbiamo ottenuto dalla Federazione, e ringrazio il Presidente, che il sorteggio si svolgesse qui in mondovisione e questo porta ancora di più Napoli in questi circuiti internazionali.

Riteniamo infatti lo sport un veicolo fondamentale che la promozione della città e stiamo lavorando per questo. Il nostro obiettivo è far ripartire il grande progetto per il Mario Argento per avere un grande palazzo dello sport a Napoli.