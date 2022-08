A Napoli e Firenze torna il grande tennis

L’Italia torna a fare la voce grossa nel tennis internazionale.

Dopo un lungo periodo di stand-by, il movimento tennistico azzurro si è ripreso le luci della ribalta negli ultimi anni, portando nell’autunno del 2021, per la prima volta nella storia del tennis, ben due atleti originari del Bel Paese – Matteo Berrettini e Jannik Sinner – tra i migliori 10 del ranking ATP.

Un traguardo storico, un appuntamento che neanche il manipolo di tennisti dell’era d’oro del tennis italiano degli anni Settanta (guidato da Adriano Panatta e Corrado Barazzutti) era riuscito a raggiungere.

Ed è in questa direzione che i vertici del tennis mondiale hanno voluto premiare l’Italia per i suoi successi in campo maschile e femminile assegnandole l’organizzazione di alcuni dei più prestigiosi tornei del circuito stagionale.

In prima linea ci sono le ATP Finals, il torneo altrimenti noto come il “quinto Slam” dell’anno che chiude la stagione in campo maschile e che vedrà Torino capitale del tennis fino al 2025.

All’appuntamento fisso degli Internazionali di Roma, poi, da quest’anno si sono però aggiunti due nuovi tornei. Pur trattandosi solamente di “250”, ovvero di competizioni di quarto livello nel circuito ATP (dopo i quattro Slam, i Masters 1000 e i 500), per l’Italia e per tutto il movimento tennistico azzurro sarà motivo di grande orgoglio.

I due nuovi tornei ATP a Firenze e Napoli

Come detto, la FIT – la Federazione Italiana Tennis – avrà l’onere e l’onore di organizzare il prossimo autunno due manifestazioni, la prima a Firenze a partire dal 10 ottobre e la seconda, a Napoli, la settimana successiva.

Le tappe in Toscana e Campania (entrambe saranno superfici veloci) faranno da preludio al grande evento delle Finals ATP previste per il prossimo novembre nel capoluogo piemontese e dove a partecipare saranno tutti i migliori otto tennisti in campo maschile della stagione.

Anche in questo caso, le speranze azzurre saranno rivolte a Berrettini e a Sinner (già presenti alle ATP Finals 2021) che però dovranno sudare le proverbiali sette camicie per strappare un pass per la manifestazione del Pala Alpitour e sfidare Rafael Nadal e Alexander Zverev, due tra i maggiori favoriti delle ATP Finals 2022 secondo gli esperti di statistiche e quote sul tennis nel mondo dello sport.

In entrambi i casi si tratterà di due graditi ritorni. L’ultima volta che un appuntamento dell’ATP Tour ha fatto tappa a Firenze è stato nel 1994: stavolta sarà la cornice dello spazio polifunzionale sportivo di Palazzo Wanny ad ospitare l’evento (la città di Firenze, lo ricordiamo, nell’era Open aveva organizzato per più di 20 anni un torneo della stagione ATP).

Napoli (già sede del Challenger Tennis Napoli Cup) dopo aver ospitato di recente i quarti di finale di Coppa Davis (Italia – Gran Bretagna con vittoria degli azzurri per 3 partite a 2) e le finali di tennis delle Universiadi, organizzerà il suo primo 250 all’Arena del Tennis che sarà allestita nel suggestivo scenario della Rotonda Diaz del capoluogo campano.

Come detto, si tratta di un riconoscimento che va di diritto a tutto il movimento tennistico tricolore. L’auspicio è quello di vedere al più presto un italiano vincere uno Slam.