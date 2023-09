A Napoli ‘Derma-point, facciamo il punto sulla cheratosi attinica’

Il 26 settembre consulti gratuiti all’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘Luigi Vanvitelli’

Riceviamo e pubblichiamo.

Si presenta con lesioni o macchie cutanee secche, ruvide o squamose, di colore rosso, marrone, bianco o rosa, talvolta in rilievo, che possono essere facilmente confuse anche con semplici inestetismi.

Ma, in realtà, potrebbero essere campanelli d’allarme. Stiamo parlando della cheratosi attinica, patologia della pelle che interessa in particolare le persone con un’età avanzata e la pelle chiara, ma non solo, con una prevalenza del 27,4% negli over 30 (Fargnoli et al, 2017).

Una patologia da non sottovalutare perché la cheratosi attinica può evolvere verso una forma invasiva di tumore cutaneo, il carcinoma a cellule squamose (SCC).

La diagnosi precoce è la parola d’ordine: la cheratosi attinica se individuata in tempo può essere trattata eliminando le lesioni, così da ridurne la possibile progressione e la potenziale pericolosità. Insomma, più precoce è la diagnosi, più facile è la cura.

Ecco, quindi, che per sensibilizzare la popolazione a rischio, aumentando il grado di consapevolezza sulla patologia, prende il via la campagna ‘Derma-point, facciamo il punto sulla cheratosi attinica’, con il contributo non condizionante di Almirall in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse.

Da settembre a novembre 2023 saranno coinvolte 12 strutture ospedaliere/universitarie distribuite sul territorio nazionale con una giornata di screening dermatologico.

Il 26 settembre all’AOU Vanvitelli di Napoli i dermatologi coordinati dal Prof. Giuseppe Argenziano, Presidente SIDeMaST, offriranno consulti gratuiti dalle 14:00 alle 18:00 per arrivare ad una diagnosi di una patologia ad oggi ancora troppo spesso sottovalutata.

L’indirizzo cui recarsi è via Pansini 5 Napoli, Edificio 9 C, primo piano – Dermatologia.

La prenotazione è obbligatoria al link: https://eventi.derma-point.it/napoli1

Spiega Prof. Giuseppe Argenziano: