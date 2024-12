A Napoli convegno sull’esperienza missionaria di padre Mario Crocco

L’incontro è in programma il 7 dicembre nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli

Il 7 dicembre alle ore 10:00 nella sala Maria Cristina del Complesso Monumentale di Santa Chiara in Napoli si terrà un convegno di studi dal titolo ‘L’Ordine dei frati minori e la Cina. L’esperienza missionaria di p. Mario Crocco’.

Un momento di approfondimento sul missionario francescano p. Mario Crocco (1909 – 1994).

L’incontro ha l’obiettivo di portare in luce gli aspetti più concreti e realistici della presenza dell’Ordine dei Minori nelle terre d’Oriente soprattutto in riferimento agli anni dell’apostolato di p. Mario, compresi tra il 1938 e il 1945, anni molti difficili per la presenza delle comunità cristiane nella Cina Comunista.

I contributi di Raissa de Gruttola, Università Ca’ Foscari Venezia, e Carlo Pelliccia, Università degli Studi Internazionali di Roma, offrono un’analisi approfondita su testi e fonti con uno sguardo ai secoli precedenti, mentre un focus sulle opere missionarie in quelle terre ai giorni nostri nonché sulle prospettive della Cina cristiana contemporanea è proposto da Gianni Criveller, Istituto Teologico PIME.

L’incontro è stato organizzato per valorizzare il patrimonio documentario di p. Mario Crocco presente presso l’Archivio della provincia del SS. Cuore di Gesù dell’Ordine dei Frati minori di Napoli, recentemente riordinato in prospettiva dell’apertura della fase diocesana del processo di beatificazione del frate francescano.

Su questo tema si sofferma Fulvia Serpico.

L’incontro sarà presentato dal Ministro Provinciale Carlo d’Amodio e moderato dalla giornalista Roberta D’Agostino.