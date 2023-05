A Napoli convegno prevenzione rischio muscolo scheletrico sul lavoro

In programma il 15 maggio all’Auditorium Regione Campania – Centro direzionale di Napoli, Isola C3

Si terrà lunedì 15 maggio, presso l’Auditorium della Regione Campania, Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, il convegno funzionale al Piano Regionale della Prevenzione, PRP, 2020-2025 dal titolo ‘Focus sul Programma Predefinito (PP) 08: rischio muscolo scheletrico‘.

Il convegno è organizzato dalla Regione Campania con la collaborazione dell’Associazione Medici Competenti Campani, AS.ME.CO..

L’evento assume grande rilevanza per il mondo della salute e sicurezza del lavoro campano non solo in quanto rappresenta un importante momento del percorso previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2020 – 2025, ma anche perché per la prima volta si svolgerà una formazione congiunta sia per i medici competenti che operano nel tessuto produttivo del territorio come consulenti dei datori di lavoro, sia per gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che svolgono funzioni di vigilanza.

L’obiettivo è quello di tutelare la salute dei lavoratori individuando modalità omogenee di prevenzione e di controllo, ma anche di fornire alle aziende ed ai loro consulenti tecnici un quadro chiaro di come adempiere agli obblighi normativi; non a caso l’evento sarà riconosciuto anche come aggiornamento obbligatorio per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, RSPP, aziendali.

Questo primo esperimento, destinato a ripetersi anche per altri filoni di attività contenuti nel PRP 2020-2025, sarà focalizzato a discutere le migliori buone prassi in relazione al rischio muscolo-scheletrico che, sviluppate in base ai dati di letteratura e grazie al contributo di competenze messo a disposizione dai medici competenti, dagli operatori ASL e dall’Università, seguirà il consueto percorso di approvazione istituzionale.

