A Napoli commemorazione Giornata in ricordo vittime delle mafie 2026

De Iesu: ‘Il loro esempio sia di ispirazione per i nostri giovani’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
L’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e il comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito, hanno deposto questa mattina dei fiori dinanzi alla lapide dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli uomini e alle donne delle loro scorte, collocata ai piedi dell’Albero della Legalità in piazza Municipio.
Un gesto semplice ma significativo per ricordare tutte le vittime innocenti della criminalità.
La commemorazione si è svolta in occasione della 31esima Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
All’iniziativa ha partecipato anche Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, rappresentata da Geppino Fiorenza, che ha deposto a sua volta dei fiori davanti alla lapide.
L’Assessore De Iesu ha sottolineato:
Vogliamo ricordare le tante persone che hanno sacrificato la propria vita affinché tutti noi oggi possiamo vivere in una società democratica e libera.
Ma questa cerimonia non è soltanto un omaggio: è un ricordo che deve proiettarsi nel futuro. Dobbiamo parlare ai giovani, che devono custodire la memoria di questi tragici eventi perché rappresentano le nostre radici, e le radici sono fondamentali.
Ai ragazzi dico: curate la vostra formazione, coltivate i vostri valori e ispiratevi al senso del dovere e al grande spirito di responsabilità dimostrato da tanti esponenti della società civile, della magistratura e delle istituzioni, che hanno contribuito alla costruzione della vita democratica del nostro Paese.