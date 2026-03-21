A Napoli commemorazione Giornata in ricordo vittime delle mafie 2026

De Iesu: ‘Il loro esempio sia di ispirazione per i nostri giovani’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, e il comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito, hanno deposto questa mattina dei fiori dinanzi alla lapide dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli uomini e alle donne delle loro scorte, collocata ai piedi dell’Albero della Legalità in piazza Municipio.

Un gesto semplice ma significativo per ricordare tutte le vittime innocenti della criminalità.

La commemorazione si è svolta in occasione della 31esima Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

All’iniziativa ha partecipato anche Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, rappresentata da Geppino Fiorenza, che ha deposto a sua volta dei fiori davanti alla lapide.

L’Assessore De Iesu ha sottolineato: