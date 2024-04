A Napoli a Città della Scienza torna ‘Notte al Museo’

I bambini esplorano la natura e dormono sotto le stelle del Planetario il prossimo 30 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione dei lunghi ponti di primavera, Città della Scienza propone per il prossimo 30 aprile l’iniziativa ‘Notte al Museo’ intitolata ‘Esplora la Natura!’

L’interessante esperienza è riservata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni: il programma ludico e al tempo stesso educativo prevede giochi di socializzazione per facilitare nuove amicizie, momenti conviviali per cenare tutti insieme per poi immergersi nel tema della serata grazie al coinvolgimento dei comunicatori scientifici.

I piccoli esploratori saranno accompagnati nella visita notturna del giardino di Città della Scienza per ascoltare i suoni della natura, riconoscere gli animali che abitano lo stagno e fare tante nuove scoperte.

A seguire, i bambini visiteranno la mostra ‘Insetti & Co.’ per osservare, udire e toccare da vicino il mondo dei simpatici invertebrati… Per scoprire cosa mangiano, come si riproducono, dove vivono e mille altre curiosità.

E, infine, tutti a nanna sotto il cielo stellato del Planetario, un’esperienza unica per veri scienziati in erba!