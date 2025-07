A Montecitorio Maria Pia Cappello presenta il suo nuovo libro

Un libro di arte, fede e emigrazione: ‘Santa Francesca Saverio Cabrini nelle opere di Meo Carbone’

Il prossimo 14 luglio dalle ore 16:00 alle ore 17:00, a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, via della Missione numero 4, avrà luogo la presentazione del libro di Maria Pia Cappello ‘Santa Francesca Saverio Cabrini nelle opere di Meo Carbone’, Edizione La Bussola.

Alla presentazione interverranno:

On. Christian Di Sanzo, Deputato Circoscrizione Estera – Ripartizione Nord e Centro America;

On. Fabio Porta, Deputato Circoscrizione Estera – Ripartizione America Meridionale;

On. Dario Nanni, Presidente Commissione Giubileo Roma Capitale;

Maestro Meo Carbone;

Paolo Masini, Presidente Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana;

Gioacchino Onorati, Editore La Bussola;

Suor Patricia Argentina Godoy MSC, Assistente Generale MSC;

Collegamento da Chicago con Dominic Candeloro, Storico delle Migrazioni Italiane a Chicago.

L’incontro sarà moderato da Gianni Lattanzio – Segretario generale ICPE, Istituto Cooperazione Paesi Esteri.

Attraverso le opere pittoriche del Maestro Meo Carbone realizzate dal 1996 al 2025, l’autrice descrive e narra la vita esemplare di Santa Francesca Saverio Cabrini, Sant’Angelo Lodigiano 15 luglio 1850 – Chicago 22 dicembre 1917.

Nel 1880 fondò a Codogno l’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1888 Papa Leone XIII le affidò la missione in America e dedicò la sua esistenza agli emigrati italiani durante i grandi flussi migratori tra XIX e XX secolo con la fondazione di ospedali, scuole, orfanotrofi e strutture di accoglienza.

Sostenne con le idee e con le opere l’identità culturale e religiosa italiana, ma anche i valori fondamentali della fraternità universale. Fu proclamata Santa il 7 luglio 1946 da Papa Pio XII. Il giorno 8 settembre 1950 fu nominata Patrona degli Emigranti. Nel 1952 il Comitato Americano per l’emigrazione Italiana, l’ha dichiarata “La più illustre emigrata del secolo”.

Il libro di Maria Pia Cappello unisce arte e storia e parla di fede, speranza, coraggio, integrazione, solidarietà, ma principalmente di assistenza spirituale e materiale offerta dalla Santa a coloro che intraprendevano un nuovo cammino lontano dalla patria.

Ricordando la grande importanza di Santa Francesca Saverio Cabrini nel mondo, è stato realizzato il film ‘Cabrini’, prodotto e girato negli Stati Uniti, ora in programmazione nei cinema italiani, con grande successo di pubblico e critica.

Codogno è un luogo di grande importanza storica e spirituale per la Congregazione, un importante museo della Santa e della missione. A Sant’Angelo Lodigiano è presente la Casa Natale di Santa Francesca Saverio Cabrini, diventata un museo dedicato alla sua vita e alle sue opere.

La cittadina di Sant’Angelo Lodigiano da anni con le attività del ‘Luglio Cabriniano’, dedica eventi culturali, religiosi, sportivi e interessanti curiosità, per ricordare – con il volo di colombe – la nascita di Francesca Cabrini: 15 luglio 1950.

L’autrice ha scritto numerosi libri d’arte, un romanzo e una raccolta di poesie. Questo libro celebra – per fortunata coincidenza – anche il 175° anniversario della nascita di Santa Francesca Cabrini.

Il Maestro Meo Carbone ha esposto in numerose mostre internazionali, distinguendosi per la forza evocativa delle opere. La copertina e l’impaginazione sono state curate da Benedetta Buratti.