A Monte Urano (FM) assegnati i 16 titoli del Ciclocross CSI

Doppia cifra per i Campioni nazionali della regione ospitante. Le altre maglie tricolori indossate da tre corridori del Lazio, due della Lombardia, ed uno della Puglia

Riceviamo e pubblichiamo.

Emozioni tricolori, quelle che domenica 1° febbraio hanno caratterizzato la settima edizione del Campionato Nazionale di Ciclocross CSI, tenutosi a Monte Urano nel Fermano presso il Parco Fluviale Alex Langer e organizzato impeccabilmente dall’associazione New Limits Monturanese in collaborazione con il Comitato CSI Fermo e il patrocinio del Comune di Monte Urano, rappresentato nella mattinata di gara dal numero uno, il Sindaco Andrea Leoni, e dall’Assessore allo Sport Mirko Steca.

Ben sedici i titoli assegnati ai ciclisti CSI provenienti da otto regioni d’Italia, che hanno animato la sfida tricolore.

Un centinaio i ciclocrosser al via sul tracciato a circuito che misurava 2,5 km all’interno del Parco lungo la sponda del Fiume Tenna. Dai 45 minuti all’ora di gara i tempi registrati nelle tre gare, differenziate per categoria.

I pedali marchigiani in casa hanno fatto la voce grossa, conquistando dieci maglie tricolori fiammanti, nove per i colori fermani ed una per il Comitato maceratese.

Quattro le maglie vestite dai portacolori della New Mario Pupilli; successo doppio per la Xtreme Bike Team di Montegiorgio.

Sul gradino più alto del podio anche HG Cycling Team di Piane di Montegiorgio, Pedale Fermano di Fermo, 100% Bike di Porto Recanati e Polisportiva Belmontese di Belmonte Piceno.

Tre campioni laziali, tutti della frusinate Volsci Bike, due maglie scudettate in Lombardia alla formazione bresciana Five Team di Pontoglio; ed infine un bel titolo nazionale anche in Puglia griffato UPJ Taranto.

La classifica per team ha visto il successo della New Mario Pupilli, storica formazione di Grottazzolina con 14 corridori presenti. Seconda Adria & Sibilla, 7 partecipanti come la Volsci Bike.

I 16 Campioni Nazionali Ciclocross CSI 2026:

Élite Woman: Alessandra Sardellitti – Volsci Bike

Master Woman 1: Valentina Stronati – New Mario Pupilli

Master Woman 2: Sara Bodei – Five Team

Master Woman 3: Cinzia Zacconi – New Mario Pupilli

Master Élite Sport: Enrico Di Cocco – Volsci Bike

Debuttanti: Francesco Pede – Xtreme Bike Team

Master 1: Luca Bonaiti – Five Team

Master 2: Sabino Giovine – 100% Bike

Master 3: Adriano Pacifici – Xtreme Bike Team

Master 4: Giorgio Palmieri – Volsci Bike

Master 5: Massimo Viozzi – New Mario Pupilli

Master 6: Moreno Rapari – Pedale Fermano

Master 7: Luca Michettoni – HG Cycling Team

Master 8: Adriano Conti – Polisportiva Belmontese

Master 9: Nunziato Sidella – UPJ Taranto

Master 10: Marcello Tuzi – New Mario Pupilli