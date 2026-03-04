A Misinto (MB) evento ‘Campionesse paralimpiche: testimonianze di vita’

Interverranno alla serata del 9 marzo Roberta Amadeo, Daila Dameno e Letizia Milesi a cui Romani consegnerà un riconoscimento istituzionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

In concomitanza con le celebrazioni della Festa della donna e lo svolgimento delle Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, tre grandi atlete e campionesse paralimpiche, con l’ausilio anche di filmati e immagini, si raccontano condividendo straordinarie emozioni e successi: un inno alla vita e un forte messaggio per tutti a non arrendersi mai e a coltivare sempre i propri sogni.

L’iniziativa si terrà a Misinto (MB), organizzata dalla locale Commissione Biblioteca in collaborazione con le parrocchie locali, lunedì 9 marzo alle ore 20:45 nel salone dell’oratorio: saluti introduttivi affidati a Giusy Versace, campionessa paralimpica e Senatrice della Repubblica; a seguire le testimonianze della comasca Roberta Amadeo, Handbike, della milanese Daila Dameno, Sci e Tiro con l’Arco, e della bergamasca Letizia Milesi, Nuoto.

Al termine il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani consegnerà loro la medaglia istituzionale del parlamento lombardo come riconoscimento per i loro traguardi sportivi e il loro esempio: un premio speciale sarà attribuito anche a Ivan Borserini del Comitato Paralimpico Italiano.

Programma