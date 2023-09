A Milano ‘La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno’

Dal 21 al 26 settembre oltre 70 appuntamenti con 60 autori e autrici

Da giovedì 21 a martedì 26 settembre torna ‘La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno’, il nuovo progetto di inclusione culturale nei quartieri milanesi, ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo: quattro giorni di letture ad alta voce, incontri con gli autori, laboratori di quartiere e molto altro, in tutti i nove Municipi della città, per giovani lettrici e lettori, ma anche amanti dei libri di tutte le età.

Il programma di questa seconda tappa dell’iniziativa – disponibile sul sito letturaintorno.bookcitymilano.it – è il risultato di una call che ha visto l’adesione e la partecipazione di librerie, biblioteche, editori, università, associazioni culturali del territorio oltre al prezioso contributo di tutti i Municipi milanesi e del Sistema Bibliotecario di Milano, protagonisti di un’ampia rete di conoscenze nella diffusione del libro.

Tanti gli ospiti presenti, con particolare attenzione al pubblico dei più piccoli, in un palinsesto che vede l’alternarsi di laboratori multilingua, merende letterarie, letture ad alta voce, spettacoli e molto di più per esplorare tanti temi e crescere con i libri: dal razzismo alle emozioni, passando per l’ecologia e il bisogno di abitare il corpo, il quartiere, la città, riconoscere il vero e il falso; tante occasioni per ritrovarsi e leggere insieme, per un totale di oltre 70 eventi, più di 40 realtà coinvolte e 60 autori presenti.

Per citarne alcuni: Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, protagoniste di ‘Sei un Universo. Ragazze che si fanno spazio nel mondo’, e poi disegni e tavole fantasiose con il gallerista e illustratore Jean Blanchaert, evento a cura di Hai Visto Un Re? LIM – Librerie Indipendenti; e ancora letture con Francesca Archinto, Laura Bonalumi, esploriamo l’Erbario dei sogni conBimba Landmann; ‘Tutti i perché del razzismo’, dialogo con Leonardo Patrignani, laboratorio con Roberto Piumini, scopriamo la verità con ‘Libro bugiardo diFabrizio Silei, E Tu che gatto sei?’ con Andrea Valente; e ancora la lettura animata ‘Emozioni dietro le parole’ e il laboratorio ‘Cantilene e filastrocche’, con Ludovico Jacopo Cipriani e Maria Vittoria Dapino, due eventi curati dal Circolo dei Lettori di Milano; un grande classico per l’infanzia con Chiara Lossani, ‘Quale Pinocchio sei?’

Tra gli scrittori italiani per bambini e ragazzi più conosciuti e tradotti all’estero, Roberto Piumini ha selezionato i nove libri da cui verranno tratte le letture ad alta voce che animeranno le sedi del progetto: ‘Il litigio di Claude Boujon’, Babalibri, ‘I disegni arrabbiati’ di Italo Calvino, Mondadori, ‘Ti mangio!’ di John Fardell, Il Castoro, ‘Che rabbia’ di Mireille d’Allancé, Babalibri, ‘Tararì Tararera’ di Emanuela Bussolati, Carthusia, ‘La grande corsa’ di Chisato Tashiro, Minedition, ‘Nel parco di Giulio’ di Nick Butterworth, IdeeAli, ‘La grande corsa’ di Ruth Wielockx, Clavis, ‘Telefono senza fili’ di I. Brenman e R. Moriconi, Gallucci, ‘Superverme’ di J. Donaldson e A. Scheffler, Emme, ‘Emozioni’ di Mies van Hout, Lemniscaat, e ‘Buon compleanno Boa!’ di Jeanne Willis e Tony Ross, Il Castoro.

Non mancheranno appuntamenti anche per gli adulti: Marco Aime e Francesco Remotti esploreranno ‘La via umoristica al multiculturalismo’; Ugo Morelli affronterà ‘Affetti, relazioni e solitudine degli adolescenti di oggi’, mentre Carla Weber tratterà del rapporto dei ragazzi e delle ragazze di oggi con il proprio corpo, i social e la società odierna; Gaia Spizzichino, dopo il successo del profilo Normalize Normal Homes, racconterà come ‘Abitare la normalità’; Matteo Lancini sarà protagonista di un incontro sul ruolo delle relazioni nella crescita degli adolescenti, Laura Pigozzi e Giovanna Zoboli andranno ad approfondire il ruolo degli adulti nell’educazione sentimentale dei più giovani; Antonio Sgobba racconterà le origini e l’attualità dello scetticismo, Serena Giacomin e Sergio Rossi tratteranno di ‘Clima e sostenibilità: come parlarne a bambini e ragazzi’; è prevista anche la Masterclass Spazio talento, dedicata alla disciplina del corpo, tenuta da Lidia Carew; un appuntamento con Eraldo Affinati, che racconterà la sua autobiografia letteraria, mentre Roberto Piumini terrà una lezione sul potere della lettura; porte aperte anche a La casa degli Artisti in occasione della residenza artistica ‘Visibile – Invisibile, tecniche delle meraviglie’: la curatrice Francesca Alfano Miglietti e Christian Gangitano presentano il libro ‘Identità Mutanti’ con reading e talk con personaggi, autori e artisti.

‘La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno’ si concluderà martedì 26 settembre con il convegno Libro città aperta. 5 tesi per le biblioteche del futuro, una riflessione sul presente e sul futuro delle biblioteche pubbliche, a cura di Chiara Faggiolani, al Centro Internazionale di Brera.