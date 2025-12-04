A Michele Placido le chiavi della Casa del Cinema di Acerra (NA)

Festival della Commedia, Nicoletta Romanoff è madrina della 10a edizione

Il Castello dei Conti di Acerra (NA) si prepara a celebrare dieci anni di cinema, incontri e grandi emozioni: dall’8 al 14 dicembre torna il Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e diretto da Emanuele Donadio, che per questa edizione speciale rende omaggio a uno dei maestri del cinema italiano.

Il Premio alla Carriera sarà infatti conferito a Michele Placido, ospite d’eccezione del festival, protagonista di masterclass, incontri con il pubblico e della cerimonia che ne celebrerà il percorso artistico con la consegna delle chiavi della Casa del Cinema.

A impreziosire l’edizione del decennale sarà inoltre la presenza della madrina, Nicoletta Romanoff, che presenterà al pubblico anche il suo ultimo romanzo ‘Come il tralcio alla vite‘, Rizzoli, con la prefazione di Erri De Luca.

Gli ospiti e il programma

Il festival accoglierà un parterre di volti amati della commedia e del cinema. Tra gli ospiti più attesi tutti i giorni alle 18:00 alla Casa del Cinema e delle Arti all’interno del castello, ci saranno Antonio Milo, protagonista dell’incontro e del red carpet del 10 dicembre; Gino Rivieccio, al centro del focus dell’11 dicembre dedicato alla sua lunga carriera tra palcoscenico e identità partenopea; e Francesco Procopio, che il 12 dicembre racconterà al pubblico il suo percorso tra teatro, cinema e nuove narrazioni.

Insieme a loro arriveranno registi, attori e professionisti delle opere in concorso, presenti ad Acerra per accompagnare proiezioni, dibattiti e momenti di approfondimento.

La 10a edizione si sviluppa come un grande contenitore culturale che anima quotidianamente il Castello dei Conti. Ogni mattina il pubblico potrà iniziare la giornata con ‘Buongiorno Festival’, in diretta su Radio CRC, mentre nel pomeriggio e in serata gli aggiornamenti e i dietro le quinte saranno raccontati da ‘Festival Live’ su Canale 21.

Al tramonto, il Castello si illuminerà con il videomapping dedicato ad Alida Valli, un viaggio visivo che rende omaggio all’icona del cinema italiano, alle 18:30 diretta social e su TVA con le super guest dell’evento mentre la giornata si concluderà con ‘Buonanotte Festival’, lo spazio serale in streaming che approfondisce opere, protagonisti e retroscena del Pulcinella FilmFest.

Per tutta la settimana sarà possibile visitare la grande mostra fotografica su Alida Valli, scoprire il Museo di Pulcinella attraverso il tour in realtà virtuale 360° 3D e accedere alla visione online del cortometraggio animato ‘Incontro con Fellini’ di Giuseppe Alessio Nuzzo.

Ogni giorno, inoltre, saranno proposti laboratori didattici per le scuole, sessioni dedicate ai trucchi del cinema, visite guidate, masterclass e momenti formativi che coinvolgeranno sia studenti sia appassionati.

Le proiezioni dei cortometraggi e dei lungometraggi in concorso, accompagnate da incontri con registi e cast, scandiranno il pomeriggio e la prima serata con opere provenienti dall’Italia e dal mondo.

Cerimonia di apertura il 9 dicembre con il red carpet e il taglio del nastro alla presenza di Michele Placido, e il grande incontro dedicato al maestro, durante il quale gli verrà consegnato ufficialmente il Premio alla Carriera con la consegna delle chiavi della Casa del Cinema.

Grande festa il 13 dicembre con la madrina Nicoletta Romanoff che sfilerà sul red carpet e parteciperà alla cerimonia di premiazione, che chiuderà ufficialmente la 10a edizione con l’assegnazione dei Premi Pulcinella alle opere vincitrici.

I film e il concorso

La selezione ufficiale lungometraggi del Pulcinella FilmFest 2025 presenta un panorama internazionale che unisce voci, stili e tradizioni diverse: dall’Italia con ‘La casa di Ninetta’ di Lina Sastri e ‘Da cosa nasce cosa’, opera prima di Gino Rivieccio, alla Croazia con ‘Summer Teeth’ di Dražen Žarković passando per Canada con ‘Evergreens’ e Turchia con ‘Trick’.

Accanto ai lungometraggi, la competizione dei cortometraggi amplia ulteriormente la presenza internazionale con titoli provenienti da 13 Paesi per un totale di 70 film, confermando il Festival come piattaforma di confronto tra cinematografie differenti e laboratorio privilegiato per nuove forme di commedia e comicità contemporanea.

A giudicare le opere, come ogni anno, migliaia di studenti provenienti da tutta la Campania, impegnati anche in matinée e laboratori cinematografici grazie al progetto School World inserito nel Piano Nazionale Cinema ed Immagini per la Scuola del Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione, e due giurie di professionisti composte per i lungometraggi dal regista ⁠Marco Mario De Notaris, dal docente, giornalista e critico Arturo Lando e dalla docente universitaria ⁠⁠Francesca Marone e per i cortometraggi, invece, dall’attrice Gina Amarante, dal regista e formatore Luigi Barletta e la docente universitaria Giusi Toto.

Il festival, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Acerra e sostenuto negli anni dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, è quest’anno realizzato con il contributo del Piano Cinema Campania della Regione Campania e Film Commission Regione Campania, inserito nel cartellone degli eventi metropolitani della Città Metropolitana di Napoli e si tiene nella Casa del Cinema e delle Arti realizzata negli anni addietro nell’ambito del Piano Azione e Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.