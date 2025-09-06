A Melfi (PZ) il Campionato nazionale CSI di Cicloturismo Randonnée

Il 7 settembre attesi 150 ciclisti al via

Domenica 7 settembre si svolgerà la terza edizione della Randonnée ‘Parco del Vulture’, una manifestazione ciclistica che attraverserà i paesaggi incantevoli e i borghi storici del Vulture – Melfese, con due percorsi rispettivamente da 200 km, con dislivello di 3.200 mt per le società concorrenti a conquistare il titolo nazionale del CSI e la ciclo-pedalata di 120 km e 1.800 metri di dislivello.

I 150 randonneur attesi al via, per lo più provenienti da regioni meridionali, dovranno pedalare, con un’andatura tra i 15 e massimo 30 km/h lungo il percorso.

Sette i controlli da attraversare, tutti con ristori enogastronomici, ove fare validare la “carta di viaggio”.

Ad ogni finisher sarà quindi applicato un coefficiente di avvicinamento, calcolato in base alla distanza intercorrente tra i capoluoghi della provincia di residenza della società e di quello di svolgimento della manifestazione.

L’evento cicloturistico lucano coniuga sport, promozione territoriale e valorizzazione ambientale, e sarà valido come prova unica nazionale del Campionato CSI 2025.

La manifestazione è organizzata dall’ASD Vultour Bike, con il patrocinio del Parco Naturale Regionale del Vulture, del Comune di Melfi, ed ovviamente del Centro Sportivo Italiano, e gode del supporto dell’APT della Basilicata.

La Randonnée ‘Parco del Vulture’ si inserisce in un contesto di crescente attenzione per il cicloturismo, divenendo occasione concreta per attivare sinergie tra sport, natura, cultura e sviluppo economico sostenibile.

Il tracciato toccherà tutti i nove Comuni del Parco Naturale Regionale del Vulture, oltre a numerosi centri di pregio tra cui Melfi, Monticchio Laghi, San Fele, Rionero in Vulture, Venosa, Ripacandida, Lavello, e altri borghi della Basilicata come ad esempio Sant’Ilario, portando atleti da tutta Italia e dall’estero a scoprire il territorio in modo lento e rispettoso.