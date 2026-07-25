‘A meglia parola è chella ca nun se dice: silenzio via di conoscenza

Ci sono parole che passano e parole che restano. Ci sono parole che illuminano un istante, e silenzi che illuminano una vita intera.

Tra le voci antiche che la saggezza napoletana ci ha lasciato, una delle più vere e più delicate è questa:

‘A meglia parola è chella ca nun se dice.

La parola migliore è quella che non si dice.

È una frase breve, ma dentro vi abita una grande lezione: non tutto ciò che possiamo esprimere deve essere espresso e non tutto ciò che sentiamo ha bisogno di diventare subito suono.

In questa semplice verità si nasconde una sapienza che vale per la vita quotidiana, per la crescita interiore e per il cammino iniziatico.

Il silenzio, quando è scelto con coscienza, non è vuoto. È uno spazio vivo. È come una stanza interiore nella quale l’anima può finalmente sedersi, respirare, ascoltarsi. Nella confusione del mondo, dove tutto spinge a parlare, a rispondere, a commentare, a reagire, il silenzio diventa una forma di protezione della nostra parte più vera.

Tacere, a volte, non significa sottrarsi. Significa custodire. Significa riconoscere che una parola detta troppo presto può perdere il suo valore, mentre una parola maturata nel silenzio acquista peso, grazia e verità. Il silenzio non è fuga dalla realtà: è il modo per entrarvi con maggiore consapevolezza.

La sapienza popolare napoletana, come spesso accade, arriva al cuore delle cose con una naturalezza sorprendente. Quel proverbio non invita alla chiusura, ma alla misura; non incoraggia la rinuncia alla comunicazione, ma la disciplina della parola.

Ogni parola, infatti, ha un costo: può guarire oppure ferire, unire oppure dividere, chiarire oppure confondere.

Chi parla senza sostare nel silenzio rischia di diventare schiavo dell’impulso.

Chi, invece, impara a tacere prima di parlare, acquista libertà. E questa libertà non è solo intellettuale: è morale, emotiva, spirituale.

Nella vita massonica, questo insegnamento assume un significato ancora più profondo.

Il silenzio dell’Apprendista non è soltanto una regola: è una via.

È una soglia da attraversare con rispetto. È il tempo in cui si impara ad ascoltare prima di parlare, a ricevere prima di trasmettere, a comprendere prima di giudicare.

L’Apprendista tace non perché valga meno degli altri, ma perché ha il privilegio di imparare il primo grande segreto di ogni cammino interiore: prima di voler dire, bisogna saper accogliere. Prima di esprimere sé stessi, bisogna essere capaci di ricevere il senso delle cose.

Vi è, soprattutto nei primi passi del cammino, una fretta quasi febbrile di voler parlare a tutti i costi, di voler intervenire, di voler lasciare il segno con la voce. È un atteggiamento che appartiene spesso all’Apprendista, il quale, sentendosi giustamente desideroso di partecipare, talvolta confonde la presenza con l’esposizione e la comprensione con l’urgenza di esprimerla.

Ma il tempo massonico è un tempo diverso da quello profano: non misura il valore di un Fratello dalla quantità delle parole che pronuncia, bensì dalla qualità della sua capacità di ascolto, di attesa e di interiorità.

E, allora, accade qualcosa di profondamente iniziatico: salendo di grado e, soprattutto, maturando dentro il lavoro simbolico, si scopre che uno dei doni più alti della Massoneria è proprio il silenzio.

Non un silenzio vuoto, non un silenzio di rinuncia, ma un silenzio fecondo, abitato, sapiente. Un silenzio che non impoverisce la voce, ma la purifica; non la spegne, ma la rende degna; non la toglie al Fratello, ma gli restituisce profondità.

Questa legge del silenzio è una scuola di umiltà. L’uomo che parla troppo, spesso è ancora troppo preso da sé stesso. Ha bisogno di affermarsi, di spiegarsi, di occupare spazio.

L’uomo che sa tacere, invece, inizia a scoprire che esiste una forza più alta dell’esposizione: la presenza. Egli non ha bisogno di riempire l’aria per sentirsi esistente.

Gli basta stare, ascoltare, comprendere. E, in questo stare raccolto, qualcosa dentro di lui si ordina, si purifica, si fa più limpida. Il silenzio, in tal senso, non diminuisce l’essere umano: lo rende più essenziale.

Silentium aurum est. Il silenzio è d’oro.

Questa frase latina non celebra un mutismo freddo o distante, ma la nobiltà di chi sa fermarsi. Il silenzio è d’oro perché crea spazio alla verità. Dove c’è troppo rumore, la verità si confonde. Dove c’è attenzione, invece, la verità può emergere piano, come una luce all’alba.

Il silenzio non impone. Rivela. Non urla. Insegna. Non prende il posto della parola, ma la prepara. È una soglia invisibile che consente alla coscienza di diventare più fine e al pensiero di non restare prigioniero dell’immediatezza.

Il proverbio napoletano ci ricorda anche un’altra cosa: che la prudenza è una forma alta di saggezza.

Quante ferite nascono da frasi dette senza pensiero?

Quante relazioni si incrinano per una parola affrettata, per una verità detta male, per un giudizio pronunciato senza misericordia?

Il silenzio, in questi casi, diventa un atto d’amore. Trattenere una parola non necessaria può essere un modo per proteggere l’altro, per non aggiungere peso al peso, per non ferire dove basterebbe ascoltare. Il silenzio, quando è buono, non è freddezza: è cura.

C’è una saggezza antica nel sapere che il tempo ha il suo linguaggio. Non tutto va detto subito. Non tutto è pronto al momento in cui nasce. Alcune intuizioni devono maturare dentro di noi come il frutto nella stagione giusta. Se le cogliamo troppo presto, restano acerbe. Se le lasciamo nel silenzio, diventano sostanza.

Così accade anche alla parola iniziatica: prima di essere pronunciata, deve essere vissuta. Prima di essere offerta, deve essere compresa. Prima di essere insegnata, dev’essere incarnata. Il tempo del silenzio, allora, non è un intervallo vuoto: è una forma di preparazione interiore.

Nel lavoro massonico, il silenzio non è assenza di partecipazione, ma partecipazione più profonda. È il modo in cui l’Apprendista si dispone a ricevere il senso del cammino senza volerlo subito dominare. È il momento in cui la pietra grezza comincia a capire che non si lavora solo con il martello e lo scalpello, ma anche con l’ascolto e con la pazienza.

Il silenzio, allora, diventa il primo strumento di levigatura dell’anima. Ammorbidisce l’orgoglio, placa l’impazienza, rende più fine la percezione del vero. È una lenta educazione alla profondità.

William James ha scritto:

l’esercizio del silenzio è importante quanto la pratica del parlare.

È una frase che merita di essere custodita, perché ci ricorda che la parola e il silenzio non sono opposti, ma fratelli. Il parlare senza silenzio diventa rumore. Il silenzio senza parola diventa chiusura. Solo il loro equilibrio crea sapienza.

Chi sa parlare senza tradire il silenzio e sa tacere senza spegnere la coscienza, si avvicina a una forma più alta di maturità. Non si tratta di scegliere una volta per tutte tra voce e quiete, ma di imparare quando l’una e l’altra sono giuste.

Forse è proprio questo il privilegio più grande dell’Apprendista: imparare che il silenzio non è una mancanza, ma una preparazione. Egli non è chiamato a essere invisibile, ma essenziale. Non deve sparire, ma affinare la propria presenza.

Il suo tacere non è rinuncia alla voce, ma educazione della voce. È come se la Loggia gli dicesse, con dolce fermezza: ascolta, osserva, raccogli, e solo dopo parla. Perché la parola che nasce dal silenzio non pesa sugli altri; li illumina. E quando illumina, non impone: apre.

Anche nella vita di ogni giorno questa lezione resta vera. Quando siamo agitati, il silenzio ci calma. Quando siamo confusi, il silenzio ci ordina. Quando siamo feriti, il silenzio ci consola.

Quando siamo tentati di rispondere con durezza, il silenzio ci restituisce il tempo della scelta. E scegliere il momento giusto è già una forma di saggezza. Non sempre il silenzio risolve tutto, ma spesso impedisce che le cose si rompano. E questo, a volte, è già molto. Il silenzio ci restituisce una dimensione umana che il rumore tende a consumare.

La verità più profonda del proverbio napoletano è forse questa: la parola più bella non è sempre quella che arriva all’orecchio, ma quella che sa aspettare.

Il silenzio non toglie valore alla comunicazione; la purifica. Non cancella la parola; la rende degna. Non ci allontana dagli altri; ci insegna a incontrarli con maggiore verità. E quando il silenzio è vissuto bene, la parola che ne nasce non è solo più giusta: è più umana, più sobria, più vera.

Ecco, allora, il senso più alto del silenzio dell’Apprendista: non una privazione, ma una pedagogia dell’anima. Tacere non significa restare immobili, ma prepararsi al vero lavoro interiore. La parola che nasce dal silenzio è misurata, giusta, necessaria.

Per questo il silenzio non è il contrario della sapienza: ne è la prima forma visibile. Chi lo custodisce con fedeltà non perde il cammino, ma lo rende più degno. Chi lo accoglie con sincerità non si chiude alla vita, ma impara a viverla con maggiore profondità.

Alla fine, il silenzio è questo: un atto di amore verso la verità. È il momento in cui smettiamo di voler dominare tutto con la voce e cominciamo ad ascoltare ciò che davvero conta.

Nella calma del tacere si formano le coscienze, si purificano i pensieri, si salvano le relazioni. Il silenzio non è assenza di luce: è il luogo in cui la luce si raccoglie prima di manifestarsi.

E, forse, è proprio allora che comprendiamo che la parola migliore non è quella che si dice, ma quella che, dopo essere stata custodita nel silenzio, arriva al mondo con il peso della verità e la dolcezza della luce.