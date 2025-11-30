A Matera la tappa conclusiva degli Stati Generali della Cultura 2025

Appuntamento il 3 dicembre a Casa Cava

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 3 dicembre gli Stati Generali della Cultura 2025 fanno tappa a Matera per concludere il percorso di quest’anno.

È un momento che permette di ritrovare fili già vivi: relazioni, incontri e collaborazioni che in questi anni hanno alimentato visioni e progettualità condivise.

Insieme al Comune di Matera e al Sole 24 Ore abbiamo costruito una giornata che mette in relazione voci e prospettive diverse.

Persone che, a vario titolo, hanno attraversato o accompagnato i nostri processi, contribuendo a comporre quella geografia di relazioni che oggi sostiene la visione di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Il programma affronta i temi che ci sono più familiari: le rotte culturali che uniscono l’Europa al Mediterraneo, le identità che si stratificano nei paesaggi interni, le città come crocevia di storie e di prossimità, il welfare culturale come infrastruttura di benessere e legame sociale.

Un dialogo che prende forma attorno a idee e pratiche che vivono e trasformano il Mediterraneo “di dentro”.

Nel corso della giornata si alterneranno interventi di studiosi, amministratori, scrittori, economisti e protagonisti della scena culturale italiana e mediterranea.

Si partirà dalle storie e dalle rotte che hanno modellato il Mediterraneo fino ad oggi, per poi entrare nei temi delle culture condivise, delle città come luoghi di ricerca e innovazione e del welfare culturale come leva di benessere e coesione.

Il pomeriggio sarà dedicato ai racconti d’autore e alle esperienze che stanno trasformando i territori, fino ad arrivare alle prospettive future legate a Matera 2026.

Una nuova occasione per tessere relazioni, mettere in dialogo esperienze diverse affinché la cultura torni a essere un luogo abitabile, una risorsa comune, una pratica di futuro.

Una giornata aperta alla partecipazione in presenza e online, per immaginare insieme ciò che ci attende nel 2026 e oltre.

Programma