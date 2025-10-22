A Massimo Boldi il Premio Speciale Arte della Comicità Italiana

Riceviamo e pubblichiamo.

Un meritato riconoscimento a un artista che ci ha regalato personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

Con le sue interpretazioni e la sua innata capacità di strappare sorrisi ha divertito milioni di spettatori, segnando la storia della commedia italiana.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a margine della consegna del ‘Premio Speciale Arte della Comicità Italiana’ conferito dal Ministero della Cultura all’attore Massimo Boldi in occasione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Alla consegna era presente anche il Presidente di Cinecittà Antonio Saccone.

Il commento di Antonio Saccone, Presidente di Cinecittà:

Massimo Boldi ha incarnato con una maschera peculiare e originale, vizi, vezzi, tic sociali e passioni degli italiani.

Questo fa da sempre la migliore commedia italiana e questo fa il cinema genuinamente popolare. Questo premio alla comicità non può essere più meritato.