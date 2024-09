A Massa arriva ‘Ciao!’, la mostra che ha incantato Venezia

L’esposizione sarà visitabile dal 2 al 16 settembre al Palazzo Ducale

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il grande successo di pubblico e critica riscosso nella Serenissima arriva lunedì 2 settembre alle 18:00 a Palazzo Ducale di Massa la mostra ‘Ciao!’ di Yang Su e Cᴺ (Ming Cai) che rimarrà visitabile fino a mercoledì 16 settembre.

La mostra è curata da Saverio Simi De Burgis e Marco Gianfranceschi, ideata da Claudio Giannini e Paola Galeotti di Caleidosarte e, dopo aver fatto parlare di sé nella città dei dogi, è pronta a conquistare la Toscana.

L’esposizione vede protagoniste le opere di Yang Su e Cᴺ (Ming Cai) due artisti cinesi e propone un’ampia e interessante rassegna di oltre di settanta opere.

Dichiara Claudio Giannini:

La mostra ‘Ciao!’ è il sigillo dell’iniziazione tra la nostra associazione e il gruppo Renaissance cinese. Un percorso di presentazione che si apre ad una lunga serie di contatti che potrà porre a confronto la cultura orientale, colta e fornita e la nostra con tutto il background che la compone. Una mostra che varrà la pena vedere per i profondi contenuti artistici in essa contenuti.

Yang Su è formato a Xiamen all’interno della prestigiosa Università d’Arte di questa città, Cᴺ, proviene invece da una formazione scientifica a Pechino nell’ambito aeronautico e astronautico per poi successivamente approdare al mondo del design e dell’arte in generale. Due modi differenti, ma in fondo complementari che ben si fondono in questo percorso espositivo.

L’opera di Yang Su, grazie a differenti tecniche multimediali che spaziano dalla fotografia alla pittura, si concentra sul valore della luce.

Cᴺ (Ming Cai), invece, ha scelto di portare all’attenzione del pubblico una sovrapposizione di immagini che stabiliscono un dialogo tra la storia dell’arte tradizionale cinese e quella occidentale, con un chiaro collegamento tra l’epoca passata e quella in cui viviamo.