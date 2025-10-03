A Los Angeles torna l’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0

Marina Suma madrina del festival

Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0, diretto dall’attore Gianfranco Terrin, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre 2025 presso il prestigioso Marilyn Monroe Theatre al Lee Strasberg Creative Center, nel cuore di West Hollywood.

Giunto alla sua quarta edizione, l’Italian Comedy Festival si conferma un appuntamento unico, nato per portare la commedia italiana dalle sue radici fino a Hollywood, mettendo in dialogo tradizione e nuove voci.

Il direttore artistico Gianfranco Terrin spiega:

L’Italian Comedy Fest è un festival itinerante, in movimento, nato per far viaggiare la commedia italiana dalle sue radici fino al cuore di Hollywood. Ogni anno rinnoviamo una promessa semplice: celebrare la grande tradizione della nostra commedia e, allo stesso tempo, dare spazio alle nuove voci che la stanno scrivendo oggi. La risata è universale, salvifica, e la commedia – nella sua leggerezza solo apparente – è da sempre lo strumento più potente per raccontare la società e i suoi cambiamenti. Anche quest’anno abbiamo costruito un programma variegato e attento alle nuove tendenze, con opere che affrontano temi come i rischi dell’intelligenza artificiale, il culto della bellezza, l’inclusione, la salute mentale, le menzogne dietro la pubblicità, la difficoltà degli artisti di restare liberi in un mercato sempre più omologato e, naturalmente, il sogno americano che si intreccia con il talento italiano.

Madrina dell’edizione 2025 sarà l’attrice Marina Suma, presente a Los Angeles per accompagnare il pubblico in questa nuova edizione e rappresentare il legame profondo tra il cinema italiano e la città degli angeli.

Icona del grande schermo degli anni 80, ha debuttato con ‘Le occasioni di Rosa’ di Salvatore Piscicelli, vincendo il David di Donatello come miglior attrice esordiente, ed è stata protagonista di successi come ‘Sapore di mare’ di Carlo Vanzina, ‘Cuori nella tormenta’ di Enrico Oldoini e ‘Sing Sing’ di Sergio Corbucci.

Una carriera che l’ha consacrata come una delle attrici più amate della commedia italiana, capace di unire fascino, talento e versatilità.

In questa edizione del Festival, oltre a ricoprire il ruolo di madrina, Marina Suma sarà anche nel cast del film in concorso Amici per caso una commedia brillante del poliedrico Max Nardari, presentato in anteprima a Los Angeles.

La sezione Cinema vede in concorso, oltre al film di Nardari, ‘Anxious’, diretto e interpretato da Nida Chowdhry; ‘Arthur’s Whisky’ di Stephen Cookson, con Diane Keaton, Patricia Hodge e Boy George; e ‘Una vita da sogno – L’Abbaglio’ di Alessandra Cardone, con Andrea Simonetti, Denise Tantucci e Christopher Backus, anch’esso in anteprima americana.

Ampia e internazionale la selezione dei cortometraggi, che spazia dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Spagna alla Francia fino alla Svizzera, con titoli come ‘Miss Postura’ di Luca Turco, ‘Mierda’ di David Fernández Pastor, ‘Under the influence(r)’ di Alberto Accettulli, ‘Sharing is Caring’ di Vincenzo Mauro, ‘La Vénus au fil the fer’ di Vincent Hazard, ‘Make Me Italian’ di Bryan Mazzarello, ‘Mercato Libero’ di Giuseppe Cacace, ‘Goddamn it!’ di Yann Cado e Julien Ordan, ‘Time to Kill’ di Vincent Ferrari, ‘L’Acquario’ di Gianluca Zonta e ‘Amore Nostalgia’ di Marco Pozzato.

Non mancano una serata di stand-up comedy e due documentari: ‘Adidas Owns the Reality’ di Keil Orion Troisi e Igor Vamos, e l’italiano ‘Una risata ci salverà’ di Michelangelo Gregori, con interventi di Sergio Staino, Moni Ovadia, Piergiorgio Odifreddi, Giorgio Montanini e Saverio Raimondo.

Il Festival dedica spazio anche al teatro, con il Premio ‘Comedy Beyond Borders’ assegnato allo spettacolo ‘Tutti bene ma non benissimo’, scritto, diretto e interpretato da Daniele Vagnozzi, con il supporto di Marche Teatro, in collaborazione con Sparta Productions e Compagnia Caterpillar, in anteprima americana.

Tra gli eventi speciali, inoltre, la masterclass ‘Mastering the American Accent’ con la dialect coach Esther Caporale, coach di attori hollywoodiani. Una masterclass pensata per attori, speaker, professionisti della comunicazione e chiunque desideri perfezionare il proprio accento americano.

Attraverso un approccio pratico, Caporale guiderà i partecipanti alla scoperta delle principali caratteristiche fonetiche, ritmiche e melodiche dell’American English, fornendo strumenti utili per acquisire sicurezza e naturalezza nella pronuncia.

Numerosi gli ospiti attesi a Los Angeles, tra cui Max Nardari, Alessandra Cardone, Christopher Backus, Stephen Cookson, Nida Chowdhry, Yann Cado, Alberto Accettulli, Bryan Mazzarello, Luca Della Valle, Daniele Vagnozzi, Massimo Zeri, Esther Caporale, Veronica Mazza, Roberta Sparta, Luca Paniconi, Daniele Poerio, Brandon Goins, Joanna Scorcia, Rob Johnston e Lauren Caputo.

Il filo conduttore del Festival rimane il Premio ‘Comedy Beyond Borders – Commedia Oltre Confine’, riconoscimento che sarà assegnato ai vincitori di ciascuna categoria – lungometraggi, cortometraggi, documentari, teatro e stand-up comedy – a quelle opere che, attraverso la commedia, sapranno raccontare storie capaci di parlare a un pubblico internazionale, superando le barriere culturali e linguistiche e stimolando il dialogo oltre i confini.

Una tre giorni di cinema, teatro, incontri e risate, che ancora una volta porterà a Los Angeles alcune delle migliori commedie indipendenti italiane ed internazionali.

Powered by: Italian Comedy Club

Con il Sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles

Partners & Friends:

Upstage Productions, Sparta Productions, CinemaCasting, Teatro Tedér Napoli, Chefbar, Gawards, Refelctme360