A Limbiate (MB) l’open day della nuova Casa di Comunità

Romani: ‘Un passo concreto verso una sanità sempre più vicina ai cittadini’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un passo concreto verso una sanità sempre più vicina ai cittadini.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenendo questa mattina a Limbiate (MB) all’open day della nuova Casa di Comunità in via Montegrappa, 19: la struttura costituisce un punto di accesso qualificato e specializzato ai servizi sociosanitari.

Il Presidente Romani prosegue:

Questa Casa di Comunità non è solo un nuovo presidio sociosanitario, ma è parte integrante di una rete territoriale che mette al centro la persona e i suoi bisogni. Il collegamento con il Presidio ‘Corberi’, punto di riferimento nella neuropsichiatria, rafforza ulteriormente un modello basato sull’integrazione tra servizi, competenze e professionalità. È proprio attraverso questa sinergia che possiamo garantire continuità assistenziale, presa in carico efficace e risposte tempestive. Le istituzioni regionali continuano a investire in questa direzione: per una sanità pubblica più accessibile, moderna e inclusiva. La Casa di Comunità di Limbiate è un esempio concreto di questo impegno. Un ringraziamento va agli amministratori locali, ai vertici di Asst Brianza e, soprattutto, al ‘motore’ della nostra sanità, i medici e gli infermieri che ogni giorno mettono nel loro lavoro cuore, impegno ed energie. La sfida che abbiamo di fronte è chiara: ridurre le distanze, non solo fisiche ma anche organizzative, tra i servizi e le persone e garantire che ogni lombardo risposte tempestive, appropriate e di qualità.

La struttura di via Montegrappa è un ‘super hub’ aperto sette giorni su sette, 24 ore su 24: è stata ristrutturata e adeguata a ospitare il CUP, il Centro Unico di Prenotazione, il PUA, Punto Unico di Accesso, e lo sportello di scelta e revoca del medico di base.

Inoltre, sono previsti l’Ambulatorio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, il centro prelievi, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9:30, i servizi di medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale, neuropsicologia, otorinolaringoiatria, diabetologia, reumatologia, l’Ambulatorio Medico e di Continuità assistenziale che ha anche la funzione di Ambulatorio Medico Temporaneo, AMT, per gli assistiti privi di Medico di Medicina Generale, a Limbiate sono 7 mila i pazienti senza medico di base, il Centro vaccinale, il Servizio di assistenza domiciliare, la Protesica e invalidità e l’ambulatorio di odontoiatria ‘speciale’, dedicato a pazienti con disabilità.

L’ASST Brianza mette a disposizione dei cittadini il numero unico 116.117 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 per prenotare l’accesso ai servizi della Casa di Comunità, oltre che per ottenere un’impegnativa a distanza nel caso di patologie croniche o per ottenere una diagnosi da parte di un medico.

Dal settembre 2024 il numero unico 116.117 ha gestito oltre 120mila telefonate di cui il 50% si sono concluse con una soluzione del problema da remoto.

All’open day ha partecipato anche il Consigliere regionale Luigi Ponti, PD, che ha sottolineato l’importanza di

ripristinare la rete della medicina territoriale e rafforzare la sanità pubblica. Le Case di Comunità possono diventare un punto di riferimento per i cittadini in quanto sono luoghi di cura fuori dagli ospedali. E ciò è fondamentale in un contesto demografico caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione con il conseguente aumento ci cronicità e fragilità.

Nel corso dell’evento sono intervenuti tra gli altri il Sindaco di Limbiate Antonio Romeo, il Direttore Generale dell’ASST Brianza Carlo Tersalvi e il Direttore Sociosanitario Antonino Zagari.

I prossimi open day in programma sono quelli delle Case di Comunità di Seregno, 4 maggio, e Giussano, 25 giugno.

Il piano della ASST Brianza prevede su tutto il territorio, 52 Comuni con una popolazione di oltre 850mila abitanti, l’apertura di 17 case di comunità su cinque Distretti, Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate, che saranno completate entro giugno, 3 ospedali di comunità, Monza, Limbiate e Giussano, e 8 COT, Centrali Operative Territoriali, per un investimento complessivo di oltre 25 milioni di euro.