A Legnano (MI) arriva il Mercato della Terra!

Una ventina di produttori animano il mercato di Slow Food alle porte di Milano. Un modo per riconnettere l’agricoltura al cliente finale

Riceviamo e pubblichiamo.

Si allarga la rete dei Mercati della Terra: quello di Legnano, a una trentina di chilometri a nord ovest di Milano, inaugura il 17 maggio e verrà replicato con cadenza mensile: si svolgerà ogni seconda domenica del mese – escluso agosto – tra le 8:30 e le 13:00 in piazza Mercato, a due passi dal castello Visconteo e dal suo parco.

Sono una ventina i produttori coinvolti, provenienti dalle province di Milano, Varese, Bergamo e anche dal Piemonte.

Sui banchi sarà possibile trovare frutta e verdura, pasta fresca, pane e farine, riso, formaggi caprini e vaccini, carne di manzo, pollo e coniglio, vino, miele e dolci, nocciole.

Ci saranno anche l’olio di un produttore marchigiano e gli agrumi siciliani: merito delle relazioni intessute nel corso di tanti anni dal coordinatore del mercato Paolo Testa, che lo hanno portato a conoscere realtà agricole geograficamente distanti ma legate al territorio.

Spiega:

Il produttore di olio è originario di qui, poi si è sposato con una donna marchigiana che possiede un oliveto, quindi lo abbiamo coinvolto approfittando dei suoi viaggi a casa e delle consegne in zona. Altri produttori sono arrivati tramite passaparola.

Sono anni che Paolo organizza mercati contadini.

Ricorda:

Tutto è cominciato nel 2019 in un paese poco distante da qua, San Vittore Olona e quattro di quei produttori originari continuano a esserci.

Un mercato dopo l’altro il gruppo si è allargato: a Legnano il mercato contadino è approdato nel giugno di cinque anni fa. Oggi quell’appuntamento entra a far parte della rete di Slow Food.

Testa spiega:

Secondo me, l’aspetto più interessante del Mercato della Terra di Legnano è che rappresenta l’occasione per avvicinare l’agricoltura al cliente finale: questa è una zona fortemente urbanizzata e industrializzata, con un passato legato all’impresa tessile e oggi all’erogazione di servizi. Una zona dove l’agricoltura è stata un po’ dimenticata.

In città vivono circa sessantamila abitanti, molti dei quali fanno i pendolari con Milano.

In questa zona, purtroppo, gli agricoltori si contano sulle dita d’una mano. Noi portiamo produttori di piccola scala esterni alle logiche e ai canali della grande distribuzione organizzata: il Mercato della Terra sarà un momento di incontro, un’occasione per stabilire un contatto diretto e creare dei legami di fiducia. Lo dimostra il fatto che già oggi abbiamo clienti affezionati che tornano tutti i mesi a fare la spesa.

Il Mercato della Terra di Legnano gode del patrocinio del Comune e collabora con alcune realtà locali, tra cui il Gruppo Ciceroni Volontari di Legnano, che organizza visite guidate ai monumenti di Legnano in occasione del mercato, Giro Libri Legnano, che promuove la distribuzione gratuita di libri, e il Corpo Bandistico Legnanese.