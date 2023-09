A Lecco edizione n. 50 della ‘Camminata manzoniana’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.



Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in occasione della presentazione della 50a edizione della ‘Camminata manzoniana’ che si terrà a Lecco domenica 1° ottobre.

Ha aggiunto il Presidente Romani:

Alessandro Manzoni ha il grande merito di essere stato lo scrittore che forse meglio di ogni altro ha saputo delineare e tratteggiare i valori e le caratteristiche tipiche dell’essenza lombarda.

Il suo richiamo all’importanza delle radici e alla valorizzazione dell’identità territoriale che traspare costantemente nelle sue opere è oggi più che mai di attualità, e si configura come un invito alle nuove generazioni a non perdere mai di vista la propria storia e la propria cultura e a far tesoro dei valori a cui si ispira la comunità a cui ciascuno di noi appartiene e in cui è nato e cresciuto.