A Larciano (PT) il Gran Premio Industria & Artigianato

La Toscana, cresce con lo sport come valore, socialità e futuro

Il ciclista e ciclocrossista messicano Isaac Del Toro ha vinto questo pomeriggio a Larciano (PT) la 47ª edizione del Gran Premio Industria & Artigianato, appuntamento che apre un trittico di gare che proseguirà con il Giro della Toscana a Pontedera, mercoledì 10 settembre, e il Gran Premio Città di Peccioli giovedì 11.

Le tre prove, organizzate con il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Larciano, sono inserite nel circuito valido per la Coppa Italia di ciclismo.

A questa edizione del Gran Premio hanno partecipato, oltre al vincitore, nomi di spicco del panorama ciclistico italiano ed internazionale come lo svizzero Marc Hirschi, vincitore dell’edizione 2024.

Con lui, tanti nomi noti agli appassionati, come il campione italiano Conca, Covi, e Novak. Ben rappresentata anche la Toscana, con fra gli altri, Bettiol e Ulissi.

Il Gran Premio, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, non è solo una gara, ma un momento che sa unire passione sportiva, storia e senso di appartenenza.

La Toscana, prosegue, cresce anche così: con lo sport come valore, socialità e futuro.