A Lapio (AV) ritorna ‘Trekking in Vigna’

Appuntamento l’8 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo.

Trekking e vendemmia, cultura e storia s’intrecciano nel prossimo appuntamento previsto domenica 8 ottobre a Lapio: ‘Trekking in Vigna’.

Una giornata interamente dedicata alla natura e ai buoni sapori, un’iniziativa a cura dell’Amministrazione Comunale di Lapio e di Land_of_Hirpinia, associazione da sempre dedita alla promozione del piccolo borgo, patria del Fiano DOCG, e impegnata in attività come passeggiate nella natura e trekking.

L’8 ottobre presso il Cortile di Palazzo Filangieri partirà il gruppo per scoprire le bellezze paesaggistiche della bella Lapio a ‘suon di trekking’.

L’evento inizia alle 9:00 con accoglienza nel Cortile di Palazzo Filangieri, e partenza per il trekking in vigna con Land_of_Hirpinia, lungo un sentiero tra vigneti di Fiano, Aglianico e Taurasi.

Quale luogo migliore se non Lapio, piccolo borgo che dista solo 20 km dalla città di Avellino, culla di origine del Fiano di Avellino Docg e massimo distretto viticolo per la sua produzione. Lapio, inoltre, è uno dei pochi Comuni ad avere il doppio marchio DOCG, producendo anche Taurasi.

Sarà una speciale domenica d’autunno, immersi nella natura, tra vigne, paesaggi fantastici: un susseguirsi inarrestabile di sapori, odori, colori nel calore delle colline da esplorare nelle giornate dedicate alla vendemmia e al culto del vino.

Sarà una domenica di Trekking for Kids: anche i bambini potranno trascorrere una bella giornata camminando circondati dalla natura, in mezzo ai vigneti, scoprendo la campagna e raccogliendo l’uva.

Dopo l’avvincente trekking, alle ore 12:00, è prevista la degustazione dei pregiati vini DOCG di Lapio presso le cantine storiche di Palazzo Filangieri, ora ‘Museo del Fiano’. Seguirà la visita del Palazzo Baronale dei Filangieri, residenza gentilizia della famiglia napoletana, ricca di affreschi, arte, simbolo di storia e cultura.

Alle 13:30 è il momento del ‘pranzo libero’ su prenotazione presso i ristoranti convenzionati del borgo del Fiano: Aperifiano Tel. 3206921024, Calafià Tel. 3881008092, Fattoria Maria Petrillo Tel. 3394753881, Officina del Gusto Tel. 3386908358, Templa Mentis Tel. 3404942857.

L’evento è organizzato dal Comune di Lapio, in collaborazione con Land of Hirpinia, ed è un intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 – Progetto Fiano Love Fest.

Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.

Info

Si consigliano scarpe da trekking, acqua e abbigliamento a strati

Costo per soli adulti: trekking con degustazione e visita guidata di Palazzo Filangieri €10,00

Come raggiungerci: Dopo aver imboccato l’Uscita Avellino Est, proseguire in direzione dell’Ofantina, Statale 7 Bis.

Per info e prenotazioni:

320-3616149 / 329-3927185 / 389-1616298

Facebook

Instagram