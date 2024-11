A La Toscana delle donne il punto sulla sanità di genere

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana è stata la prima Regione italiana ad inserire nel suo piano socio-sanitario l’elemento di genere e prosegue in questo percorso.

Oggi, all’interno della rassegna de La Toscana delle donne, tutte le realtà regionali che si occupano di medicina di genere si sono date appuntamento in Palazzo Strozzi Sacrati per una giornata di confronto sui traguardi raggiunti e sulle prospettive che nelle politiche regionali riguardano la salute delle donne .

Tra gli interventi quello Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di Coordinamento Salute e Medicina di Genere, della Direttrice generale di ISPRO, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica Katia Belvedere e di Vittoria Doretti, responsabile della rete Codice Rosa.

Nel corso della mattinata moderata dalla giornalista Carlotta Romualdi, è stato anche presentato il progetto del Lions 108 sulla prima assistenza per le donne.

Spazio anche alle testimonianze delle operatrici e degli operatori delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale, che hanno riportato le esperienze e i percorsi delle varie realtà che operano nei territori.

Al centro della giornata l’inaugurazione con il Presidente Eugenio Giani, del Villaggio della salute in piazza del Duomo, dove fino al 21 novembre sarà possibile, grazie alla presenza delle unità mobili ISPRO effettuare screening oncologici e partecipare ad incontri divulgativi sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita per ridurre il rischio di di tumore.

Secondo il Presidente Eugenio Giani:

Ringrazio ISPRO, presente con queste due unità mobili, per l’attività di assoluta eccellenza che svolge quotidianamente e che ci permette oggi di sensibilizzare, ma anche di poter accedere effettivamente ad alcuni esami essenziali per la prevenzione.

Nella giornata di oggi però in particolare focalizziamo l’attenzione sulla prevenzione, dalla prospettiva che ci offre la donna, e questo è importante per poter modulare dei servizi che in altre Regioni oggettivamente ancora non ci sono.

È importante aprirci ad un concetto di sanità che non contempla solo la cura del fenomeno acuto, benché la Toscana da questo punto di vista abbia professionisti e strutture di eccellenza di livello internazionale.

L’Assessore al Diritto alla salute Simone Bezzini ha detto:

L’adesione, soprattutto femminile, è molto alta in Toscana, tra le più alte in Italia. Ma vogliamo andare ancora avanti.

Il Codice Rosa della Toscana è stato il primo in Italia, oggi preso a riferimento a livello nazionale.

Il secondo punto riguarda il contrasto alla violenza di genere e alla presa in carico da parte del sistema sanitario delle donne che hanno subito violenza.

Sull’argomento sono tre i punti principali che hanno impegnato la Toscana: il primo, è stato sviluppare il concetto della medicina di genere secondo le linee dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, primi in Italia, con un centro di ricerca che studia percorsi specifici per rispondere ai differenti bisogni di salute.

Per la la Vicepresidente della Regione Stefania Saccardi:

In Toscana abbiamo una rete eccezionale che è quella del Codice Rosa, all’avanguardia a livello nazionale che è importante continuare a sviluppare e a promuovere.

Questo tipo di accessibilità è un elemento di crescita e di valore all’interno di un Paese ed ha rilevanza anche per la qualità di una democrazia.

La salute delle donne rientra a pieno titolo nel grande tema generale dei diritti delle donne. Trovare vicini i servizi per i cittadini è un tema centrale.

La Capo di Gabinetto e ideatrice de La Toscana delle donne Cristina Manetti ha detto:

Con questa iniziativa, che andrà avanti anche nei prossimi giorni, infatti, vogliamo sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione e contestualmente, parlare della sanità di genere, del Codice Rosa, progetto pilota in Italia, dei bilanci certificati sulla parità di genere nelle nostre aziende sanitarie. Il tutto per mantenere alta l’attenzione su tutti questi temi centrali.

Il nostro intento è rivolgerci alle donne per indicare quali esami si possono fare, come prendersi cura di sé. Questo perché noi riteniamo che la salute debba stare al primo posto nella scala dei nostri valori.

Protagonista oggi è la sanità di genere e la prevenzione. Ecco perché con ISPRO abbiamo realizzato una vera e propria cittadella della salute in piazza Duomo a Firenze.

Katia Belvedere, Direttrice generale di ISPRO, ha detto:

Ringraziamo di poter essere presenti anche quest’anno ad un appuntamento così importante come la Toscana delle donne.

In questi giorni, come in ogni nostra iniziativa diffusa, vogliamo parlare di prevenzione oncologia con il sorriso!

Ed è questo che cerchiamo di trasmettere ai nostri cittadini andando nelle piazze e nei luoghi da loro più frequentati, di affidarsi ai nostri operatori con serenità perché il Sistema Sanitario Regionale mette in campo tutte le eccellenze.

Siamo in Piazza Duomo fino al 22 novembre con le nostre Unità Mobili dove effettueremo ovviamente le mammografie, ma sarà possibile anche restituire le provette per lo screening del colon retto, effettuare il test per l’HCV ed al punto informativo si alterneranno eventi aperti al pubblico dedicati alla prevenzione oncologica: stili di vita, dermatologia e molto altro.