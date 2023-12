‘A Happy Swing Year’ al Teatro Ivelise

Il 15 dicembre a Roma concerto dedicato al Natale nel contesto della rassegna ‘Jazz in The Theatre’

Jazz in The Theatre presenta ‘A Happy Swing Year’. La jazz singer Valeria Rinaldi, con il concerto del 15 dicembre, ore 20:30, porta sul palco dell’Ivelise il nuovo album al quale ha collaborato ‘A Happy Swing Year’.

Un lavoro a 4 voci ideato e capitanato dal cantante Fabio Poli:

Questo lavoro nasce da un laboratorio corale e di improvvisazione diversi anni fa con l’intento di diffondere la cultura della musica vocale. Il progetto varia il suo genere stilistico prediligendo lo Swing, se pur lasciandosi contaminare da influenze gospel e soul nonché dal lirismo che contraddistingue il Musical Theatre.

Lasciatevi coinvolgere dal gioco timbrico delle voci che creano un sound suggestivo e coinvolgente. Parte integrante del progetto sono le voci di Francesca Poli, soprano, e di Gianluigi Parascandolo, basso.

A sostenere tutto con il suo stile inconfondibile sarà Pietro Caroleo al pianoforte. Ospite speciale il sassofonista tenore Stefano Di Grigoli.

Con:

Voce Valeria Rinaldi, Francesca Poli, Fabio Poli, Gianluigi Parascandolo

Pianoforte Pietro Caroleo

Special Guest Stefano Di Grigoli Sax Tenore

Biografia di Valeria Rinaldi

Lo studio del canto inteso come liberazione della voce è alla base del suo viaggio artistico e tutt’oggi motivo di continua ricerca personale.

La sua formazione artistica si fonda sullo studio e l’approfondimento della tradizione jazzistica americana, nel tentativo di ottenere un linguaggio personale, frutto della sinergia tra la sua provenienza culturale e gli studi musicali.

Nel 2007 consegue la Laurea triennale presso l’Università di Tor Vergata in Storia Scienze e Tecniche della Musica. Nel 2012 la Laurea Specialistica di Secondo Livello in ‘Jazz’ presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma.

Ha studiato Canto Jazz con: Maria Pia De Vito, Bob Stoloff, Diana Torto, Cinzia Spata, Cameron Brown, Sheila Jordan, Barry Harris, Norma Winstone, Elisabetta Antonini, Marilena Paradisi, Barry Harris Kurt Elling, David Linx.

Nel 2012 viene Pubblicato il suo primo lavoro discografico ‘Terranova’, in collaborazione con il pianista finlandese Karri Luhtala per la casa discografica Konkurssi Records di Helsinki. Nell’arco del 2014-2015 vengono incisi 3 suoi brani inseriti nel nuovo album di Emanuele Urso.

Attiva nella scena Jazz Italiana, collabora con molteplici formazioni con le quali ha partecipato a diversi festival tra cui: ‘Traktoritz Jazit’ Festival 2010 – 2011 – 2012, Finlandia, Terastamo Jazz luglio 2016, Finlandia, Gaeta Jazz agosto 2016 con Rinaldi Luhtala jazz Project.

Festival Internazionale Swing ‘Hep Cats Holiday’ 2014 – 2015 – 2016, Inghilterra, ‘Harlem’ maggio 2015, Lituania, con l’orchestra di Emanuele Urso.

Dal 2017 porta in scena al Teatro Ivelise un format a cadenza mensile, ‘Jazz in the Theatre’, dedicato totalmente al jazz e allo swing, che vede protagonista la sua meravigliosa voce e musicisti di fama internazionale che si alternano da un appuntamento all’altro.