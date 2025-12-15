A Grosseto la presentazione del programma di governo regionale

Giani: ‘Il futuro della Toscana passa anche dal futuro della Maremma’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si è tenuta oggi la terza tappa del tour di presentazione del programma di governo regionale. L’iniziativa si è tenuta a Grosseto nella sede dell’Amministrazione e provinciale.

È stato lo stesso Presidente della Regione, Eugenio Giani, dopo il saluto del Presidente della Provincia, Francesco Limatola, a presentare le linee programmatiche che il suo governo porterà avanti nei prossimi cinque anni.

Giani ha richiamato la sua volontà a proseguire nella valorizzazione della Toscana diffusa e delle aree interne, dedicando una particolare attenzione a finanziare gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni.

Per ciò che riguarda Grosseto e la sua provincia ha richiamato l’intervento che ha definito strategico sulla strada, oggi regionale, del Cipressino, i cui interventi sono stati finanziati per un totale di 65 milioni di euro.

La Regione dedicherà particolare attenzione allo sviluppo della sanità pubblica e al mantenimento e miglioramento delle istituzioni scolastiche.

Il Presidente Giani ha osservato:

Il futuro della Toscana passa anche dal futuro della Maremma e noi dedicheremo una attenzione particolare allo sviluppo delle sue peculiarità e delle sue eccellenze, dall’agricoltura, all’agroalimentare, al turismo, dai collegamenti viari e ferroviari, alla pesca, al manifatturiero. Faremo in modo che nessuno resti indietro e che i motori dell’economia grossetana continuino a girare ad un buon regime. Questa è una terra di grandi tradizioni, ricca di storia, di cultura, di un solido tessuto sociale e associativo che è nostro compito e nostro dovere sostenere al meglio.

Dopo il presidente Giani hanno preso la parola, per illustrare soprattutto i programmi relativi alle loro materie di competenza, gli Assessori regionali presenti, dal grossetano Leonardo Marras che gestisce le deleghe alle attività produttive, al turismo e all’agricoltura, l’Assessore Alessandra Nardini che si occupa di educazione ed istruzione, diritto alla casa, accoglienza e immigrazione, cultura della memoria, progetti per la costa, e l’Assessore David Barontini che si occupa di ambiente, economia circolare, bonifiche e protezione dai cambiamenti climatici.