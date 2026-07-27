A Gerusalemme riaffiorano travi risalenti al I Tempio

L’intonaco fuso dall’incendio le ha sigillate e conservate per circa 2.600 anni, consentendo oggi una datazione di straordinaria precisione

Riceviamo e pubblichiamo

Un eccezionale ritrovamento archeologico emerso durante gli scavi che si stavano svolgendo nel parcheggio Givati, condotti dall’Israel Antiquities Authority e dall’Università di Tel Aviv nella Città di Davide, all’interno del Parco Nazionale delle Mura di Gerusalemme, ha portato alla luce imponenti travi in legno carbonizzate risalenti alla distruzione del Primo Tempio, avvenuta nel 586 a.C.

Le travi sono state rinvenute all’interno di un edificio crollato in seguito al violento incendio che devastò la città durante la conquista babilonese.

A renderne possibile l’eccezionale conservazione per circa 2.600 anni sarebbe stato l’intonaco delle pareti che, fondendosi per effetto delle altissime temperature, ha sigillato il legno carbonizzato, proteggendolo fino ai giorni nostri.

Secondo la Direttrice dello scavo, Efrat Bocher:

Le travi costituivano probabilmente la copertura di un cortile interno di un edificio risalente al periodo del Primo Tempio. Durante la distruzione sono precipitate sul pavimento. Riteniamo che il rivestimento in intonaco delle pareti, scioltosi a causa dell’incendio, abbia ricoperto il legno carbonizzato, rendendone possibile una conservazione davvero eccezionale.

Il ritrovamento apre prospettive di ricerca particolarmente significative anche dal punto di vista scientifico.

Johanna Regev dell’Israel Antiquities Authority, responsabile dello studio del reperto, ha spiegato:

È estremamente raro trovare elementi lignei con un numero così elevato di anelli di accrescimento.

Nella Città di Davide abbiamo rinvenuto travi molto spesse con numerosi anelli, che offrono un enorme potenziale di ricerca. Maggiore è il numero degli anelli, più precisa può essere la datazione. Fino a oggi era possibile collocare molti reperti all’interno di intervalli cronologici di alcune centinaia di anni; ora potremo ridurre questo margine fino a circa dieci anni.

Secondo i responsabili degli scavi, gli abitanti che tornarono a Gerusalemme dopo la distruzione avrebbero scelto consapevolmente di conservare parte delle rovine come testimonianza della tragedia che aveva colpito la città.

Yiftah Shalev, che dirige gli scavi per conto dell’Israel Antiquities Authority insieme al Professor Yuval Gadot dell’Università di Tel Aviv, racconta: