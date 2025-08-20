A Genova subacquei non vedenti in immersione nel mare di Boccadasse

Maurizio Lo Bortalo testimonial d’eccezione dello straordinario evento gratuito del 22 agosto

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 22 agosto 2025, alle ore 10:00, ritrovo al Diving Mondo Fondo, piazzale John Fitzgerald Kennedy, 1, a Genova, – nuovo Water Front di Genova – per un evento subacqueo straordinario e gratuito, con la partecipazione di diverse persone con disabilità visiva, organizzato da HSA Genova con il prezioso supporto di Mondo Fondo Diving e del Nucleo Subacqueo Guardia Costiera Genova.

Un messaggio forte di inclusività nel mare di Genova

La subacquea è uno strumento potente che lancia un messaggio forte e chiaro di inclusione, di possibilità di partecipazione per tutti nel mare di Genova, grazie agli organizzatori e ai volontari del mondo dell’associazionismo cittadino.

Un messaggio perfettamente in linea con gli obiettivi di HSA Italia, l’agenzia di didattica internazionale specializzata per i corsi di attività subacquee rivolti alle persone con disabilità.

HSA pioniera nel settore, ha definito fin dal 1981 il sistema didattico di riferimento dedicato alla formazione di subacquei disabili, oggi anche su piattaforme online training fruibile a distanza anche dalle persone con disabilità visiva.

L’acqua come spazio di libertà e inclusione

Il Responsabile di HSA Genova, Giosuè Sannino, con una lunga esperienza nella subacquea e nella formazione di subacquei con disabilità e degli istruttori, evidenzia:

Tutti insieme in acqua, persone con e senza disabilità in un’atmosfera di amicizia, condivisione e scoperta. Tanta gioia e meraviglia per un’esperienza unica in cui le barriere si annullano: le limitazioni si alleggeriscono, sott’acqua ci si muove liberamente e senza peso. Chi non vede esplora i fondali con il tocco delle mani dove passano le correnti profonde del pensiero, i ricordi, la dimensione delle cose. Emozioni forti, che portano gioia e condivise con i compagni di immersioni, che aumentano la fiducia in se stessi, l’autonomia e aiutano il quotidiano vivere.

I partecipanti sono accompagnati in acqua da un team di Istruttori e Guide HSA, persone che uniscono competenza, passione e tanto volontariato. Un’iniziativa che mette al centro la persona, e che promuove l’esperienza subacquea valorizzando le abilità di ognuno.

La manifestazione si conclude con momenti conviviali, che sono coronati dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti e delle certificazione di questa fantastica esperienza subacquea.

Ringraziamenti e patrocini

Si ringraziano i partecipanti, sostenitori e volontari: Nucleo Subacqueo Guardia Costiera Genova, Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti Genova, Il Mare per Tutti, HSA Italia – Handicapped Scuba Association International e ANASEND – Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili.

Un ringraziamento particolare allo storico Diving Mondo Fondo Genova per la disponibilità e il supporto di mezzi e personale qualificato.

L’evento si svolge con il patrocinio del Ministero del Turismo, di NADD Global Diving Agency.