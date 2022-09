A Francesco De Core il Premio ‘Penisola Sorrentina’

Il riconoscimento speciale per la letteratura viene assegnato al giornalista e scrittore nell’ambito del progetto speciale: ‘Le città e il mare’

Francesco De Core vince il Premio ‘Penisola Sorrentina Arturo Esposito’ per la letteratura, nell’ambito del progetto speciale ‘Le città e il mare’, realizzato in sinergia con il Master di Drammaturgia e cinematografia della Università di Napoli Federico II, la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e la Fondazione Banco di Napoli.

Direttore del quotidiano Il Mattino, esperto di studi su Ignazio Silone ed autore di interessanti opere, tra le quali si ricordano: ‘Un pallido sole che scotta’, ‘Silone, l’avventura di un uomo libero’, ‘Silone, un alfabeto’, ‘Con gli occhi di Caravaggio’, Francesco De Core è – come recita la motivazione del riconoscimento presieduto da Mario Esposito

uno dei più lucidi ed appassionati osservatori della realtà e, al tempo stesso, un esperto navigante di quell’orizzonte di attesa e di speranza che la letteratura meridionale e mediterranea cerca di scoprire.

Il Premio ‘Penisola Sorrentina’ è ormai uno dei brand culturali campani più rinomati a livello nazionale, posto sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel palmares del riconoscimento, per la letteratura si ricordano i nomi di Alberto Bevilacqua, Giovanni Raboni, Maria Luisa Spaziani, Marco Forti, Michele Sovente, Edoardo Sanguineti, Elio Pagliarani, Valerio Massimo Manfredi, Vittorio Sgarbi.