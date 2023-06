A Firenze la I Conferenza regionale sull’acqua

In programma il 19 giugno al Cinema Teatro La Compagnia

La I Conferenza regionale sull’acqua si terrà a Firenze il prossimo 19 giugno. Al Cinema teatro La Compagnia, in via Cavour 50/r, dalle 9:00 alle 13:00, sarà analizzato nel dettaglio quello che è da sempre uno degli elementi essenziali per la vita: la risorsa idrica.

I lavori saranno introdotti dal presidente Eugenio Giani e dalla vice presidente Stefania Saccardi. Concluderà l’Assessora alleambiente, economia circolare, difesa del suolo e protezione civile Monia Monni

Il punto stampa è previsto alle ore 9:30.

La Conferenza rappresenta il momento di avvio di due tra i più importanti strumenti di pianificazione regionale – il nuovo Piano di Tutela dell’Acqua e quello della Transizione Ecologica – attraverso un ampio percorso di ascolto e confronto con tutto il territorio toscano e che vedrà protagonisti Enti locali, cittadini, portatori di interesse, operatori dei servizi pubblici, associazioni di categoria, ambientaliste e professionali.

Saranno presentati un dettagliato quadro conoscitivo della situazione attuale della risorsa idrica, un monitoraggio dei cambiamenti climatici, un’analisi del servizio idrico integrato, un prospetto della gestione della risorsa e delle possibili strategie per la sua tutela, tra invasi, dighe, fiumi, etc, infine, un focus sul rischio connesso all’acqua e, di conseguenza, sul funzionamento del Sistema regionale di Protezione Civile.

Nel corso della mattinata verrà fatto il punto sullo stato delle acque in Toscana, la loro gestione, la siccità, le possibilità di riuso delle acque depurate, il rischio idrogeologico.

Interverranno anche il Direttore del Dipartimento nazionale di Protezione Civile Fabrizio Curcio, la Direttrice generale di ISPRA Maria Siclari e Alessandra Petrucci Rettrice dell’Università di Firenze.

Saranno trasmessi anche i videomessaggi del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin e della Coordinatrice del World Water Assessment Programme, WWAP, dell’UNESCO, Michela Miletto.

La Conferenza regionale sull’acqua è organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con: Fondazione EWA – Earth and Water Agenda, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Autorità di Bacino Distrettuale Fiume Po, AIT, ANBI, ANCI, ARPAT, CISPEL, Rete Regionale delle professioni, Consorzio Lamma e UPI.

Saranno presentati i risultati dei tavoli tematici che si sono svolti fra il 12 e il 15 giugno, i cui contributi confluiranno nel percorso di formazione del Piano di Tutela dell’Acqua e del Piano della Transizione Ecologica.

Fra i temi trattati l’agricoltura, il ruolo dei Consorzi di bonifica, il servizio idrico integrato, la tutela della risorsa, i cambiamenti climatici e i corpi idrici in Toscana, la prevenzione e il sistema regionale di Protezione Civile.