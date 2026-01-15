A Città della Scienza ‘La Scienza dei Supereroi’

Un weekend indimenticabile nel museo partenopeo
Riceviamo e pubblichiamo.
Un viaggio dove la fantasia diventa realtà! Ogni bambino, e – ammettiamolo, anche ogni adulto! – ha certamente un eroe nel cuore.
Per questo, il prossimo sabato 17 e domenica 18 gennaio, Città della Scienza apre le porte per ospitare un appuntamento speciale: ‘La Scienza dei Supereroi’.
Realizzato in collaborazione con gli amici di ‘Ma Dove Vivono i Cartoni?’, questo weekend non sarà una semplice passeggiata al museo, ma una vera e propria visita guidata interattiva pensata per coinvolgere tutta la famiglia.
Verrà esplorato quel confine magico dove il fumetto incontra la fisica. Esperimenti dal vivo: la scoperta do principi scientifici che potrebbero spiegare i superpoteri più incredibili; visite guidate coinvolgenti: momenti di confronto e gioco per dimostrare che la realtà sa essere ancora più sorprendente della fantasia…
Insomma, l’occasione perfetta per stimolare la mente dei più piccoli e far tornare bambini i più grandi.
Non solo superpoteri… Oltre all’avventura con gli eroi preferiti, ci si potrà abbandonare alle meraviglie del cosmo con gli spettacoli del Planetario e immergersi nel misterioso micromondo della mostra ‘Insetti & Co.’.
È l’occasione ideale per regalarsi un’esperienza fatta di apprendimento, stupore e, soprattutto, tanto divertimento.