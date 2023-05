A Città della Scienza il weekend è dedicato alla biodiversità

Dopo il grande successo della scorsa settimana tornano i DidòLab

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione della giornata mondiale della biodiversità, che ricade il 22 maggio, Città della Scienza dedica il weekend del 20 e 21 maggio alla scoperta della biodiversità.

Per grandi e bambini è in programma una ricca serie di attività e laboratori a tema, per scoprire l’importanza della varietà degli ecosistemi nella sopravvivenza di tutto il pianeta.

Si potrà cominciare con una salutare passeggiata con il laboratorio ‘Impronte vegetali’, in cui durante un breve tour nel giardino di Città della Scienza, si potranno raccogliere foglie, rametti, ghiande o altri elementi vegetali e, con l’aiuto delle guide, portare a casa la propria impronta; con il Laboratorio di fotosintesi si potrà conoscere l’affascinante processo della fotosintesi clorofilliana e scoprire a cosa serve.

Non mancherà un affascinante science show, ‘Il meraviglioso mondo di una goccia d’acqua’, per scoprire un mondo invisibile a occhio nudo, ricco di una moltitudine di forme – batteri, alghe, funghi, ciliati – appartenente a gruppi differenti del mondo animale e vegetale e di grande bellezza, per impararne il loro nome, le caratteristiche strutturali, come vivono o come si riproducono.

Spazio alla bellezza naturale e all’autoproduzione con l’attività Cosmetici naturali fai da te per realizzare a casa prodotti senza ingredienti chimici pericolosi per la nostra pelle e per l’ambiente in cui viviamo, utilizzando prodotti semplici e naturali come: olio di oliva, c’era d’api, oli essenziali ed erbe officinali.

Con il laboratorio ‘Riciclo creativo per la creazione di detergenti e saponi green’ sarà possibile scoprire come realizzare un detergente per la casa e un sapone per le mani utilizzando prodotti semplici e naturali come ad esempio aceto, limoni e olio di frittura.

Inoltre, per il divertimento dei più piccoli, dopo il grande successo della scorsa settimana, continuano i DidòLab, un’esperienza di gioco e scoperta con il mitico Didò in formato Extra Large.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano ‘Corporea’ e alle Mostre in programma: ‘Insetti & Co’, 7 Passi nella sostenibilità’, e ‘Spazio al Futuro’.