A Cinecittà World si accende il Natale

Imperdibili mercatini natalizi con artigiani e hobbisti a cura della Carmen Morello Productions srls

Cinecittà World il parco del cinema e della TV continua a stupire con i suoi grandi eventi, concerti, scenografie cinematografiche e anche quest’anno il Natale con una new entry, i mercatini natalizi con artigiani e hobbisti a cura della Carmen Morello Productions srls.

Una partnership oramai consolidata da diverso tempo in quanto Carmen Morello ha registrato diverse puntate dei suoi format televisivi ed eventi all’interno di Cinecittà World.

Ma soffermiamoci sugli artigiani presenti e che espongono articoli realizzati a mano e frutto del loro estro.

Mary Potenza, insegnante e scrittrice ArtEssenza Ardea, stand Arte & Cultura, aperto a scrittori ed artisti, con libri, oggetti artistici e creazioni in pietre dure, nonché beneficenza per Rebecca Onori.

Raffaella Delpoio fiorista linea Creazioni d’autore floreali Cerimonie, matrimoni in tutta Italia, Antonella La Porta, in arte Frances Sapphire maestro d’arte in pittura e scultura, espone le sue opere pittoriche e creazioni in stoffa, lana, cartoncino, gomma, uniti ad artigianato in legno e bijoux.

Apicoltura Ambra di Cristallo. Le api difficilmente ci tradiscono se tu hai cura di loro e ci ripagano della nostra dedizione, regalandoci quel nettare degli Dei che è il miele ed ogni singolo prodotto dell’alveare.

Anna Elisa Creazioni… quando un tuo pensiero diventa realtà… oggettistica in resina e bomboniere di vario genere, tutto creato a mano e personalizzato.

Sabrina Montagna, realizza artigianalmente quadri in legno vintage con rappresentazioni di locandine del cinema, insieme al marito Dante, che realizza bijoux in vetro e ceramiche raccolti su spiagge, riciclo del vintage, uso dei materiali ecosostenibili.

Stefano Floridia, alias Balù Arts, geometra, pianificatore territoriale e artigiano, specializzato nella lavorazione del bambù per promuovere metodi di progettazione con bassa impronta ambientale. Le canne di bambù sono al 100% naturali. Per info e acquisti anche online n. WhatsApp 3402380764.

Namusò Creations artigiana creativa e appassionata, le sue abili mani danno vita alle sue creazioni di cucito uniche, spaziando tra stoffe africane e altre ispirazioni. La sua dedizione, versatilità e passione si riflette nel suo lavoro artigianale e di mamma single, trasmettendo un tocco personale e distintivo alle sue creazioni.

Il Paradiso dei Videogiochi, giocattoli e videogame vintage e moderni, con sede a Roma.

Francesca Cianca afferma:

L’artigianato in pelle per me è diventato una forma d’arte terapeutica. È un’attività nata come hobby durante la pandemia. Ciò che adoro di più è l’idea di dare anche al pubblico la possibilità di esprimere la propria creatività lavorando insieme alla realizzazione dei prodotti personalizzati e unici.

Paolo Della Zanna crea sottovasi decorati per piantine grasse, portaoggetti e piantine grasse assortite. Bontà e Salute di Enrico Fazi, la frutta secca di qualità. American Stark, dolci, bibite e caramelle americane, prodotti ricercati, gadget e accessori americani.

E, infine, lo spazio dedicato ai casting televisivi a cura della Carmen Morello Productions srls con scenografie e costumi ispirati al magico mondo di Harry Potter.

