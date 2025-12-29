‘A Christmas Carol’ al Teatro Italia

Roberto Ciufoli in scena a Roma il 2 gennaio

Il celebre racconto natalizio di Charles Dickens, ‘A Christmas Carol’, prende vita anche a Roma venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:30 sul palco del Teatro Italia di Roma.

Roberto Ciufoli interpreterà l’iconico Ebenezer Scrooge in una versione che unisce emozione e spettacolo.

Attore di grande versatilità, Ciufoli offre una delle interpretazioni più coinvolgenti della sua carriera. Celebre per le sue doti comiche con la Premiata Ditta, Ciufoli si è distinto anche in ruoli drammatici, dimostrando una straordinaria capacità di muoversi tra il registro brillante e quello più introspettivo.

La sua interpretazione di Scrooge, il burbero avaro che riscopre il valore dell’umanità attraverso un viaggio tra passato, presente e futuro, promette di emozionare il pubblico.

Diretto da Fabrizio Angelini, che cura anche le coreografie, lo spettacolo affronta temi sempre attuali come l’indifferenza, l’intolleranza e l’importanza della solidarietà in un mondo dominato dai social.

La trasformazione di Scrooge, guidata dallo spettro di Marley, invita gli spettatori a riflettere sul valore delle relazioni umane.

Le splendide musiche di Alan Menken, accompagnate dalle coreografie originali di Susan Stroman e dalla regia originale di Mike Ockrent, sono proposte in una straordinaria versione italiana firmata da Gianfranco Vergoni, con la direzione musicale di Gabriele De Guglielmo.

‘A Christmas Carol’ è più di una storia di redenzione: è un’esperienza teatrale emozionante, capace di intrattenere e far riflettere, rendendo queste serate natalizie indimenticabili.