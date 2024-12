A Chiusi il quarto sportello decentrato di ARTI in provincia di Siena

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dopo quelli di Gaiole in Chianti, Sovicille e Montalcino, anche a Chiusi apre lo sportello decentrato di ARTI, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

Questa mattina l’inaugurazione presso la sede nel Municipio in via Leonardo da Vinci 21, a Chiusi Scalo.

A tagliare il nastro l’Assessore alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini e il Sindaco Gianluca Sonnini.

Il quarto punto di accesso decentrato per i servizi al lavoro nel territorio senese sarà attivo ogni martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Il nuovo sportello, che afferisce al Centro per l’Impiego di Montepulciano, rientra nell’ambito della strategia di rafforzamento della rete dei servizi pubblici per l’impiego realizzata anche grazie a GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, il programma di riforma delle politiche attive del lavoro finanziato dal PNRR.

In occasione dell’apertura dello sportello il Presidente Eugenio Giani fa giungere il proprio plauso:

I servizi per il lavoro e la formazione sono al centro dell’azione del governo regionale e in questi anni stanno conoscendo uno sviluppo rilevante.

Restiamo determinati a far avanzare il nostro piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, con un’attenzione particolare alla Toscana diffusa.

L’Assessore alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini osserva:

Una fase, però, anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso appunto al già menzionato programma di riforma delle politiche attive del lavoro GOL, finanziato con il PNRR, al Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021/2027.

Con l’apertura a Chiusi, abbiamo raggiunto quota 27 sportelli, che vanno ad arricchire la rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego che conta già oltre 50 Centri per l’Impiego.

Il Sindaco Gianluca Sonnini commenta:

È una grande soddisfazione aver inaugurato oggi a Chiusi lo sportello territoriale di ARTI.

Questo nuovo servizio sarà utile per tutti coloro che vorranno accedere al centro per l’impiego e alle informazioni in tema di lavoro, ed è fondamentale che tali funzioni vengano assolte presso lo Spazio giovani, anch’esso di recente apertura, che può diventare un luogo in cui si parli di cultura, formazione, orientamento e lavoro, in modo da tenere unite le politiche giovanili alle politiche sul lavoro.

Un ringraziamento alla Regione Toscana e all’Assessore al lavoro e all’istruzione professionale Alessandra Nardini, che ha fortemente creduto nell’importanza della capillarità dei servizi forniti da ARTI.