A Cesenatico per il CSI è tempo di scudetti

Al via le gare decisive dei Campionati Nazionali con più di 50 squadre in lizza per 20 titoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Dalla fine di giugno ai primi di luglio: per dodici giorni interi la cittadina di Cesenatico diverrà la capitale dello sport targato Centro Sportivo Italiano, sede delle finali scudetto arancioblu, riservate a squadre di varie discipline sportive di differenti categorie.

Il coraggio di partire ad inizio di un viaggio come all’inizio delle gare.

Questo lo spunto della riflessione spirituale offerta alle finaliste e ai finalisti ieri sera nella serata inaugurale all’Eurocamp dall’assistente ecclesiastico nazionale del CSI, don Luca Meacci. E sarà un lungo viaggio di gare, di confronti e incontri in campo e fuori dal campo.

Nel litorale romagnolo sono attese, fino al 5 luglio, quasi duemila persone, con un totale di circa 1.500 atleti in gara nei vari sport, di ambo i sessi. In palio i Campionati Nazionali del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Da oggi a contendersi lo scudetto della pallavolo Allieve sono 14 sestetti, suddivisi in due gironi da 4 e due gironi da 3.

La formula prevede le semifinali e le finali per il titolo venerdì 26 giugno nel pomeriggio. Catania, Cuneo, Roma, Modena e Pistoia sono i Comitati con un sestetto in corsa nel girone unico tricolore della categoria Allievi. La pallavolo Juniores vede invece schierate a Cesenatico nove squadre al femminile in tre gironi, che gara dopo gara assegneranno lo scudetto sempre venerdì 26 in prima serata.

Ci vorranno andata e ritorno per decretare negli Juniores il podio fra le tre squadre concorrenti, due modenesi ed una cuneense. Dal 27 giugno turn over sotto rete, quando negli stessi impianti pallavolistici entreranno in scena i sestetti qualificatisi alla fase finale del Campionato Nazionale Under 13, Ragazze e Ragazzi che assegnerà gli scudetti il 1° luglio.

I primi titoli CSI di Mamanet

La rete ed i sestetti della pallavolo, semplificata. In campo solo donne o madri. Si chiama infatti Mamanet, uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, che vogliono tornare a giocare senza gli eccessi dell’agonismo ma per riscoprirsi in forma, cariche di energia, valorizzando sé stesse.

A Cesenatico il 27 e 28 giugno per il CSI sarà già tempo di finali. Si assegna il Campionato Nazionale. In campo 140 atlete, di 12 squadre, sei da Forlì, una da Roma, da Lecce, da Bologna e da Milano, altre due da Forlimpopoli.

I gol scudetto del calcio a 7 e ad 11

Dal primo luglio la rete della pallavolo passerà il testimone a quella del calcio. Sui campi ad 11 e a 7 romagnoli, dopo aver laureato a Pesaro i quintetti campioni nazionali CSI di calcio a 5, il football arancioblu disputerà le sue finali.

A fornire le divise da gioco, che porteranno sui campi di Cesenatico il sostegno alla campagna antidiscriminazioni ‘Keep Racism Out’, palloni e fasce ufficiali da capitano, insieme ai premi ispirati a quelli assegnati ai campioni della Serie A Enilive, sarà Lega Calcio Serie A, che collabora con il CSI per l’organizzazione delle finali nazionali di calcio a 7 e a 11 della categoria Ragazzi.

I campionati nazionali di calcio che coinvolgono i giovani atleti CSI delle scuole secondarie di primo grado rientrano, infatti, in un’iniziativa più ampia, che mira a promuovere i valori di rispetto, impegno e spirito di squadra.

Si tratta di ‘A Tutta Classe’, il progetto educativo e sociale promosso da Lega Calcio Serie A che vede nel calcio giovanile uno strumento di crescita e inclusione per le nuove generazioni.

Attività paralimpiche

A chiudere la lunga sfilza di finali e di medaglie assegnate a Cesenatico, attesissime ci saranno il 4 e 5 luglio le Finali dei Campionati Nazionali di Attività Paralimpiche 2026.

L’evento ‘Open’ vedrà gli atleti sfidarsi nel calcio a 5 integrato, nella pallacanestro integrata e nella pallavolo integrata.

Riconosciuto dal CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico, il CSI ha in programma nel primo weekend di luglio le sfide valide per lo scudetto.

Nel calcio a 5, i campioni in carica della Sportinsieme Castellarano se la vedranno con i cugini della Sammartinese, con i Canarini modenesi, con il quintetto etneo dell’Istituto Villa Angela Catania, e ancora con gli orobici del Calcio Sarnico e i capitolini Insuperabili.

Nel volley integrato sfida a due fra il Dosso Cremona e il Murialdo Ravenna, mentre nella pallacanestro integrata sarà sfida a 5: in campo Virtus Bastia (PG), Ash Taranto, Enjoy Shark Cremona, Murgia BK Santerano (BA) e River Basket Brescia.