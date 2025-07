A Cesenatico (FC) sale la febbre scudetto CSI

Fino al 6 luglio in campo 639 finalisti di 13 regioni diverse per contendersi nelle due categorie under 14 il campionato nazionale di basket, volley, calcio a 5, a 7, a 11

Riceviamo e pubblichiamo.

Entra nel vivo a Cesenatico (FC) la lunga settimana tricolore del CSI.

Ci sono venti scudetti da assegnare in questi giorni alle squadre giovanili nei tre sport di squadra, con il pallone, più praticati in Italia.

E se domani mattina, dopo le finali programmate, si conosceranno le 11 squadre scudettate nelle categorie Under 18, Allievi e Juniores, da giovedì 3 luglio, sempre con base operativa all’Eurocamp di Cesenatico, comincerà la rincorsa al titolo per le formazioni Under 14 nelle categorie Ragazzi e Under 13.

Fino a domenica 6 luglio si giocherà sempre sui campi romagnoli di Gatteo, Gambettola, Cesenatico, e Savignano sul Rubicone.

In campo si sfideranno 53 squadre portacolori di 28 Comitati territoriali CSI e di 13 regioni italiane – (Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria – con quasi 639 tra finalisti e finaliste. Ci vorranno 130 gare complessive per arrivare ad eleggere domenica 6 Luglio le 9 società campionesse nazionali.

Milano ha qualificato quattro squadre finaliste in questa categoria. Venezia, Cuneo, Potenza e Genova possono ciascuna fare il tifo per tre loro formazioni.

Sono 27 in tutto i sestetti impegnati nella pallavolo a contendersi i 4 scudetti del volley, uno dei quali con 8 squadre al femminile nella categoria Under 13; quindi 11 i quintetti del basket in lizza per il titolo dei Ragazzi maschile e degli U13 mista.

Quindici le squadre ad inseguire i gol nei tre tornei della categoria Ragazzi che assegnano i titoli di calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 11.

La manifestazione nazionale è realizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna e SportValley.